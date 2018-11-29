Спустя 10 лет. Как изменились актрисы, сыгравшие роль внучки Жени в сериале «Сваты»

С момента выхода на экраны первого сезона сериала «Сваты» прошло 10 лет – он стартовал в 2008 году и с тех пор стал любимым у зрителей.

Исполнители главных ролей не менялись все это время – Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Инна Королева, Александр Феклистов, Николай Добрынин – ключевые персонажи сериала.

Однако трижды сменились исполнительницы роли старшей внучки героев – Жени. Этот образ воплотили актрисы Ульяна Иващенко, София Стеценко и Анна Кошмал.

«Сваты-7»: звезда сериала раскрыла неожиданные подробности (здесь подробнее).

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, как изменились девочки за эти годы.

Ульяна Иващенко

Исполнила роль Жени в первом и втором сезонах – в 2008 и 2009 годах.