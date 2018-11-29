Спустя 10 лет. Как изменились актрисы, сыгравшие роль внучки Жени в сериале «Сваты»
С момента выхода на экраны первого сезона сериала «Сваты» прошло 10 лет – он стартовал в 2008 году и с тех пор стал любимым у зрителей.
Исполнители главных ролей не менялись все это время – Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Инна Королева, Александр Феклистов, Николай Добрынин – ключевые персонажи сериала.
Однако трижды сменились исполнительницы роли старшей внучки героев – Жени. Этот образ воплотили актрисы Ульяна Иващенко, София Стеценко и Анна Кошмал.
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В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, как изменились девочки за эти годы.
Ульяна Иващенко
Исполнила роль Жени в первом и втором сезонах – в 2008 и 2009 годах.
Фото: скриншот из видео
Ульяна родилась в 2002 году. Сейчас девушке – 16 лет.
Фото: instagram.com/ulyana_en
Фото: instagram.com/ulyana_en
Родители девушки – один из самых известных российских голосов дубляжа Петр Иващенко (Гланц) и актриса Инна Королева, которая воплотила в «Сватах» образы экранной мамы девочки.
С мамой. Фото: vk.com/ulyana_en
София Стеценко
В третьем и четвертом сезонах – 2009 и 2010 год – роль Жени сыграла 6-летняя София Стеценко.
Фото: скриншот из видео
Сейчас девушке 15 лет. После роли в сериале София продолжила сниматься в кино и рекламе.
Фото: instagram.com/stetseenko
Фото: instagram.com/stetseenko
Анна Кошмал
Образ повзрослевшей Жени в пятом и шестом сезонах – 2011 и 2013 год – воплотила на экране актриса Анна Кошмал.
Фото: скриншот из видео
Девушке – 24 года. В «Сватах» она начала сниматься в 17 лет. В пятом сезоне актрисе пришлось сыграть Женю-неформалку с весьма вспыльчивым характером, но таким же добрым и веселым сердцем.
Фото: скриншот из видео
Судя по фото со съемок седьмого сезона проекта, Анна Кошмал сыграет внучку сватов и в нем.
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Сейчас Анна продолжает сниматься в кино и увлекается музыкой.
Фото: instagram.com/smorkovkina
Фото: instagram.com/smorkovkina
Фото: instagram.com/smorkovkina