Ворона стоит на крыльях, как горилла. Пользователи соцсетей были поражены позой птицы
Новости Японии. В Нагое местный житель снял на видео ворону в необычной позе. Птица выглядит как заядлая посетительница тренажёрного зала.
«Спасибо за утренний шок. Это вредно для сердца», – прокомментировал свой ролик пользователь Twitter Keita Simpson.
Фото: twitter.com/keita_simpson
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на исследователя из Вашингтонского университета, в действиях вороны нет ничего странного – она просто загорает. Это полезно, потому что нахождение под лучами Солнца уменьшает количество бактерий и клещей на крыльях.
Орнитолог пояснил, что эффект возник из-за ракурса. Ворона подняла хвост и опустила крылья, за счёт чего и появилась иллюзия «мышц». Исследователь сделал ещё одно предположение: возможно, ворона устала и проголодалась.
Фото: twitter.com/keita_simpson
Что касается автора видеозаписи, которая набрала более 9,5 миллиона просмотров, он не делал каких-либо предположений.
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