Ворона стоит на крыльях, как горилла. Пользователи соцсетей были поражены позой птицы

Новости Японии. В Нагое местный житель снял на видео ворону в необычной позе. Птица выглядит как заядлая посетительница тренажёрного зала.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на исследователя из Вашингтонского университета, в действиях вороны нет ничего странного – она просто загорает. Это полезно, потому что нахождение под лучами Солнца уменьшает количество бактерий и клещей на крыльях.

Орнитолог пояснил, что эффект возник из-за ракурса. Ворона подняла хвост и опустила крылья, за счёт чего и появилась иллюзия «мышц». Исследователь сделал ещё одно предположение: возможно, ворона устала и проголодалась.