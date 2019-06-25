Пальмы на улицах Минска: можно ли повторить эксперимент 50-ых?

На фотографии Минска 50-ых годов на современной площади Независимости росли пальмы. Когда-нибудь появятся пальмы снова на улицах Минска, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

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Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Должна вас разочаровать, потому что, то, что вы видели на картинке, и картинки такие были, специально устанавливали в кадках пальмы из оранжереи Ботанического сада на объектах и в неблагоприятный период, когда наступали холода, после +8, когда опускается температура, их уносили обратно в оранжерею и хранили для того, чтобы в следующем году опять же установить на эти объекты. Поэтому говорить о том, что пальмы будут расти в городе Минске... Если климат изменится и у нас уйдёт зима, не будет 0, -1, -2 – это уже для пальм критично, возможно, тогда что-то изменится.