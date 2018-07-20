Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»

Первая серия популярного ситкома «Моя прекрасная няня» вышла еще в 2004 году. Всего отсняли семь сезонов. Спустя много лет его продолжают показывать по телевидению. За это время многое успело измениться в жизни актеров: Анастасия Заворотнюк стала телеведущей, Ирина Андреева уехала за границу, а Олеся Железняк воспитывает четверых детей. Как изменились актеры сериала и их жизнь – читайте в материале. Анастасия Заворотнюк Анастасия исполнила главную роль в сериале: она сыграла няню Вику. Роль актриса получила совершенно случайно. Анастасия не имела понятия, в каком сериале ей придется сниматься и какую роль играть. Однако персонаж няни, для которой жизнь – праздник, сделал Заворотнюк знаменитой.

После съемок Анастасия продолжила карьеру в качестве телеведущей. Она вела такие рейтинговые программы, как «Ледниковый период», «Танцы со звездами», «Две звезды», «Лед и пламень». В 2015 году Анастасия Заворотнюк стала участницей шоу «Вместе с дельфинами». Сегодня актриса воспитывает двоих детей и продолжает сниматься в кино.

Источник фото: instagram.com/a_zavorotnyuk Сергей Жигунов Известного продюсера Максима Викторовича Шаталина сыграл актер Сергей Жигунов. Пожалуй, первой серьезной ролью стала работа актера в фильме «Гардемарины, вперед!», где он сыграл главную роль. Сергей Жигунов – генеральный директор собственного продюсерского центра. Актер занимается благотворительностью, учредил фонд «Созвездие», который занимается реабилитацией актеров.

В 2013 году состоялся режиссерский дебют Сергея Жигунова. Он снял фильм «Три мушкетера».

Источник фото: instagram.com/zhigunov_sergey_offical Борис Смолкин Чувство юмора – врожденное качество Бориса Смолкина. Это отразилось и на его персонаже в сериале «Моя прекрасная няня» – дворецком Константине. В детстве Смолкин мечтал стать клоуном. Он даже написал научную диссертацию о юморе.

Сегодня актер продолжает активно сниматься в кино. Последней работой стала роль в фильме «Двенадцать чудес». Голосом Бориса Смолкина говорит Магистр Йода в русской озвучке «Звездных войн». В свои семьдесят лет Борис Смолкин совмещает работу в киноиндустрии с научной деятельностью – он ведет актерские курсы в Санкт-Петербургском Балтийском институте.

Дочки выросли? Как изменились актёры сериала «Папины дочки» Ольга Прокофьева Светская львица Жанна Аркадьевна Ижевская, которую сыграла Ольга Прокофьева, мечтает выйти замуж за Максима Шаталина. Но после появления в доме няни Вики ей это не удается. Сегодня многие ассоциируют актрису именно с этим персонажем. Сама Ольга говорит, что «дружит с Жанной Аркадьевной», но в ее жизни было много других ярких ролей.

Ольга Прокофьева играет на сцене театра имени Маяковского и снимается в кино. Несмотря на возраст, актриса прекрасно выглядит. Она говорит, что самый недорогой способ хорошо выглядеть – это улыбка.

Источник фото: instagram.com/official_prokofyeva Екатерина Дубакина С момента съемок «Моей прекрасной няни» прошло почти 10 лет, но никто не забыл героиню Екатерины Дубакиной, Машу Шаталину. Карьера актрисы началась на 3 курсе учебы в ГИТИСе.

Ее пригласили в Театр на Малой Бронной, где сейчас она и работает. Коллекция ролей в кино у Дубакиной не такая большая, как у ее коллег. Последний раз актриса появилась на экране в сериале «Света с того света». Екатерина сыграла в нем роль социального работника.

Источник фото: vk.com/id2322108 Павел Сердюк Актерские способности у актера Павла Сердюка, который сыграл Дениса Шаталина, проявились еще в школе. Без него не обходился ни один КВН или капустник. На съемки сериала мальчика утвердили сразу же: он хорошо проявил себя на пробах.

Он не поступил в Школу-студию МХАТ, год отучился на актерском факультете ВГИКа, затем поступил в ГИТИС, который окончил в 2013 году. Во время учебы Павел принял участие в съемках сериала «Ранетки», где и познакомился со своей будущей женой Анной Рудневой. Сегодня пара воспитывает дочь Софию.

Источник фото: vk.com/nathanwilliamss Ирина Андреевна Мама Ирины работала декоратором ситкома «Моя прекрасная няня». Она и привела дочку на съемки. Роль Ксюши Шаталиной принесла тогда еще 10-летней девочке большую известность. Параллельно со съемками актриса училась в европейской школе.

Вскоре она уехала из России. Внешность девушки сильно изменилась, но черты маленькой Ксюши все же можно разглядеть. Ирина путешествует по миру и активно ведет социальные сети. Сейчас ее жизнь не связана с актерской деятельностью.

Источник фото: instagram.com/iri.and Олеся Железняк Исполнительница роли Гали, подруги няни Вики, сегодня популярная актриса театра и кино. На своих первых съемках Олеся думала, что игра на сцене – не для нее. Во время репетиций она даже попала в больницу из-за волнения.

На курсах ВГИКа Олеся встретила своего будущего мужа – Спартака Сумченко. Семья воспитывает четверых детей. Актриса продолжает играть в театре и кино. Сейчас она работает над ролью Ларисы Буханкиной для сериала «Сваты-7». Как проходят съемки сериала «Сваты-7» в Беларуси: фото с киноплощадки

Источник фото: instagram.com/zheleznyakolesya 12 лет спустя. Как изменились актёры сериала «Не родись красивой» Александра Назарова В копилке народной артистки России – более 80 работ. Среди них – роль бабы Нади в сериале «Моя прекрасная няня». В американском первоисточнике, сериале «Няня», не было такой роли. Но русские сценаристы добавили еще одного персонажа.

Актриса продолжает сниматься в кино, несмотря на возраст. Александре Назаровой – 78 лет. Последний раз она появилась на экране в картине «Три сестры», сыграв роль няни Анфисы.