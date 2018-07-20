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Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»

20 июля 2018 15:35
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Первая серия популярного ситкома «Моя прекрасная няня» вышла еще в 2004 году. Всего отсняли семь сезонов. Спустя много лет его продолжают показывать по телевидению. За это время многое успело измениться в жизни актеров: Анастасия Заворотнюк стала телеведущей, Ирина Андреева уехала за границу, а Олеся Железняк воспитывает четверых детей. Как изменились актеры сериала и их жизнь – читайте в материале. 

Анастасия Заворотнюк

Анастасия исполнила главную роль в сериале: она сыграла няню Вику. Роль актриса получила совершенно случайно. Анастасия не имела понятия, в каком сериале ей придется сниматься и какую роль играть. Однако персонаж няни, для которой жизнь – праздник, сделал Заворотнюк знаменитой. 

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-1

После съемок Анастасия продолжила карьеру в качестве телеведущей. Она вела такие рейтинговые программы, как «Ледниковый период», «Танцы со звездами», «Две звезды», «Лед и пламень». В 2015 году Анастасия Заворотнюк стала участницей шоу «Вместе с дельфинами». 

Сегодня актриса воспитывает двоих детей и продолжает сниматься в кино.

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-3

Источник фото: instagram.com/a_zavorotnyuk 

Сергей Жигунов

Известного продюсера Максима Викторовича Шаталина сыграл актер Сергей Жигунов. Пожалуй, первой серьезной ролью стала работа актера в фильме «Гардемарины, вперед!», где он сыграл главную роль. 

Сергей Жигунов – генеральный директор собственного продюсерского центра. Актер занимается благотворительностью, учредил фонд «Созвездие», который занимается реабилитацией актеров.    

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-5

В 2013 году состоялся режиссерский дебют Сергея Жигунова. Он снял фильм «Три мушкетера». 

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-7

Источник фото:  instagram.com/zhigunov_sergey_offical 

Борис Смолкин

Чувство юмора – врожденное качество Бориса Смолкина. Это отразилось и на его персонаже в сериале «Моя прекрасная няня» – дворецком Константине. В детстве Смолкин мечтал стать клоуном. Он даже написал научную диссертацию о юморе.

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-9

Сегодня актер продолжает активно сниматься в кино. Последней работой стала роль в фильме «Двенадцать чудес». Голосом Бориса Смолкина говорит Магистр Йода в русской озвучке «Звездных войн».

В свои семьдесят лет Борис Смолкин совмещает работу в киноиндустрии с научной деятельностью – он ведет актерские курсы в Санкт-Петербургском Балтийском институте. 

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-11

Дочки выросли? Как изменились актёры сериала «Папины дочки»

Ольга Прокофьева

Светская львица Жанна Аркадьевна Ижевская, которую сыграла Ольга Прокофьева, мечтает выйти замуж за Максима Шаталина. Но после появления в доме няни Вики ей это не удается.

Сегодня многие ассоциируют актрису именно с этим персонажем. Сама Ольга говорит, что «дружит с Жанной Аркадьевной», но в ее жизни было много других ярких ролей. 

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-13

Ольга Прокофьева играет на сцене театра имени Маяковского и снимается в кино. Несмотря на возраст, актриса прекрасно выглядит. Она говорит, что самый недорогой способ хорошо выглядеть – это улыбка.

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-15

Источник фото: instagram.com/official_prokofyeva

Екатерина Дубакина

С момента съемок «Моей прекрасной няни» прошло почти 10 лет, но никто не забыл героиню Екатерины Дубакиной, Машу Шаталину. Карьера актрисы началась на 3 курсе учебы в ГИТИСе.

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-17

Ее пригласили в Театр на Малой Бронной, где сейчас она и работает. Коллекция ролей в кино у Дубакиной не такая большая, как у ее коллег. Последний раз актриса появилась на экране в сериале «Света с того света». Екатерина сыграла в нем роль социального работника.

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-19

Источник фото: vk.com/id2322108

Павел Сердюк

Актерские способности у актера Павла Сердюка, который сыграл Дениса Шаталина, проявились еще в школе. Без него не обходился ни один КВН или капустник. На съемки сериала мальчика утвердили сразу же: он хорошо проявил себя на пробах. 

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-21

Он не поступил в Школу-студию МХАТ, год отучился на актерском факультете ВГИКа, затем поступил в ГИТИС, который окончил в 2013 году. Во время учебы Павел принял участие в съемках сериала «Ранетки», где и познакомился со своей будущей женой Анной Рудневой. Сегодня пара воспитывает дочь Софию. 

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-23

Источник фото: vk.com/nathanwilliamss

Ирина Андреевна

Мама Ирины работала декоратором ситкома «Моя прекрасная няня». Она и привела дочку на съемки. Роль Ксюши Шаталиной принесла тогда еще 10-летней девочке большую известность. Параллельно со съемками актриса училась в европейской школе. 

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-25

Вскоре она уехала из России. Внешность девушки сильно изменилась, но черты маленькой Ксюши все же можно разглядеть. Ирина путешествует по миру и активно ведет социальные сети. Сейчас ее жизнь не связана с актерской деятельностью. 

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-27

Источник фото: instagram.com/iri.and

Олеся Железняк

Исполнительница роли Гали, подруги няни Вики, сегодня популярная актриса театра и кино. На своих первых съемках Олеся думала, что игра на сцене – не для нее. Во время репетиций она даже попала в больницу из-за волнения.   

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-29

На курсах ВГИКа Олеся встретила своего будущего мужа – Спартака Сумченко. Семья воспитывает четверых детей. Актриса продолжает играть в театре и кино. Сейчас она работает над ролью Ларисы Буханкиной для сериала «Сваты-7».   

Как проходят съемки сериала «Сваты-7» в Беларуси: фото с киноплощадки

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-31

Источник фото: instagram.com/zheleznyakolesya

12 лет спустя. Как изменились актёры сериала «Не родись красивой»

Александра Назарова

В копилке народной артистки России – более 80 работ. Среди них – роль бабы Нади в сериале «Моя прекрасная няня». В американском первоисточнике, сериале «Няня», не было такой роли. Но русские сценаристы добавили еще одного персонажа. 

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-33

Актриса продолжает сниматься в кино, несмотря на возраст. Александре Назаровой – 78 лет. Последний раз она появилась на экране в картине «Три сестры», сыграв роль няни Анфисы. 

Тогда и сейчас: как сегодня выглядят актеры «Моей прекрасной няни»-35

Александра Ивановна озвучила героев многих зарубежных картин: «Интерстеллар», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Гарри Поттер и дары смерти». 

# Звезды # Анастасия Заворотнюк # Павел Сердюк

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