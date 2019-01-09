Мы все хотим продолжения. Звезда сериала «Сваты» рассказала о новом сезоне

Людмила Артемьева: Друзья, премьера сериала «Сваты» обязательно состоится, но точных сроков, к сожалению, никаких нет. Мы все надеемся, что это случится очень-очень скоро, но различные интернет-издания придумывают свои сроки, тем самым вводят в заблуждение зрителей. Но стоит заверить, что съёмки обязательно состоятся – мы все хотим продолжения.

К посту актриса прикрепила кадр, по-видимому, со съемок новых серий. Похожие фото публиковали летом 2017 года группы, посвященные сериалу. Известно, что некоторые сцены снимали в Беларуси.

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Звезды «Сватов» отмечают, что это добрый проект, сниматься в котором было одно удовольствие. Многие называют его «киносемья». Сама Людмила Артьемьева не раз отмечала, что сериал за эти годы стал для нее больше, чем просто рабочий проект.

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К слову, в начале 2019 года свою страницу в Instagram завел Федор Добронравов. Он отметил, что будет делиться новостями и информацией о своих проектах, а помогать с ведением соцсетей актеру будут сыновья.