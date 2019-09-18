Суровая осень уже здесь. 5 рецептов домашних скрабов против сухости и шелушения кожи
С приходом осени очень важно дать коже лица максимум ухода. Именно сейчас она особенно подвержена негативному влиянию дождей и ветра. Не забывайте защищать кожу, а справиться с шелушением помогут скрабы. Говорят, самые действенные – домашнего приготовления.
Мы собрали пять рецептов полезных скрабов, которые отлично отшелушивают кожу, заботятся о ней и просты в приготовлении.
Рисовый скраб
Скраб, приготовленный из риса, отлично отшелушивает мертвые частички кожи и сразу питает ее. Сначала нужно в кофемолке измельчить четверть стакана риса. Затем сломоть такое же количество кофейных зерен. Два ингридиента совместить и залить стаканом кефира. Массу нужно оставить на 40 минут.
Готовую кашицу нужно наносить на влажную кожу массирующими движениями. После нанесения рекомендуется оставить скраб на коже на 3-5 минут, после чего смыть теплой водой. После такого ухода кожа лица будет казаться бархатной.
Как эффективно оживить ослабленные ногти в домашних условиях. Семь секретов
Овсяный скраб
Для приготовления скраба понадобятся овсяные хлопья, сливки и мед. Хлопья нужно измельчить в кофемолке, потом совместить с медом и сливками. Муссу нужно дать настояться примерно час, чтобы крупинки разбухли. Они и будут нежно массировать кожу и очищать ее. В момент процедуры лицо сразу начнет увлажняться и разглаживаться.
Овсяный скраб лучше всего брать с собой в баню или сауну для достижения большего эффекта: кожа получит и детокс, и пилинг. Хлопья превосходно вытягивают загрязнения из кожи и увлажняют ее.
Электризуются волосы: что делать – 10 способов
Сахарный скраб
Выдавите в ладонь небольшое количество вашего привычного средства для умывания. Оно должно быть кремовой или гелевой текстуры. Затем добавьте две чайные ложки некрупного сахара, чтобы он не повредил кожу, а очищал аккуратно. Перемешайте и нанесите массирующими движениями на кожу.
Смывать этот скраб лучше всего мокрой тканью. Завершить процедуру можно умыв лицо и высушив свежим и мягким полотенцем.
Вы сушите волосы неправильно. 5 советов любителям фена
Скраб из зубной пасты и соли
Еще один активный борец с шелушениями – скраб из соли и зубной пасты. Важно использовать обычную зубную пасту, а не гелевую. Выдавите из тюбика столовую ложку пасты, добавьте к ней чайную ложку соли. Перемешайте и нанесите полученную массу на лицо круговыми движениями.
Для достижения лучшего эффекта, рекомендуется оставить скраб на коже на 10 минут. Смойте средство теплой водой, а после – прохладной. Кожа после этой процедуры будет очень свежей и отдохнувшей.
Эта процедура поможет убрать морщины и уменьшить целлюлит: как она работает
Скраб из кофе
Старый добрый рецепт скраба из кофе никогда не потеряет свою актуальность. Измельчите в кофемолке кофейные зерна или используйте кофейный жмых, оставшийся после завтрака. Свежемолотый кофе совместите с чайной ложкой воды. Нанесите кашицу на кожу лица аккуратными круговыми движениями.
Смойте скраб теплой водой, просушите лицо полотенцем и наслаждайтесь гладкой и мягкой кожей.
Недавно мы рассказывали, как ухаживать за кожей в холода. Пять простых советов – здесь подробнее.