Суровая осень уже здесь. 5 рецептов домашних скрабов против сухости и шелушения кожи

С приходом осени очень важно дать коже лица максимум ухода. Именно сейчас она особенно подвержена негативному влиянию дождей и ветра. Не забывайте защищать кожу, а справиться с шелушением помогут скрабы. Говорят, самые действенные – домашнего приготовления.

Мы собрали пять рецептов полезных скрабов, которые отлично отшелушивают кожу, заботятся о ней и просты в приготовлении.

Рисовый скраб

Скраб, приготовленный из риса, отлично отшелушивает мертвые частички кожи и сразу питает ее. Сначала нужно в кофемолке измельчить четверть стакана риса. Затем сломоть такое же количество кофейных зерен. Два ингридиента совместить и залить стаканом кефира. Массу нужно оставить на 40 минут.

Готовую кашицу нужно наносить на влажную кожу массирующими движениями. После нанесения рекомендуется оставить скраб на коже на 3-5 минут, после чего смыть теплой водой. После такого ухода кожа лица будет казаться бархатной.

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Овсяный скраб

Для приготовления скраба понадобятся овсяные хлопья, сливки и мед. Хлопья нужно измельчить в кофемолке, потом совместить с медом и сливками. Муссу нужно дать настояться примерно час, чтобы крупинки разбухли. Они и будут нежно массировать кожу и очищать ее. В момент процедуры лицо сразу начнет увлажняться и разглаживаться.