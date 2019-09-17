Парень пошёл на рыбалку и словил монстра с большими глазами

Парень отправился на рыбалку и вернулся домой с необычным уловом. Дело в том, что ему попалась нетипичная рыба, которая похожа на монстра. Позже выяснилось, что морской обитатель не опасен для человека и очень вкусный. Оскар из Норвегии любит порыбачить и часто выезжает на ловлю палтуса, пишет The Sun. Несмотря на то, что парень успел повидать многое, море все же смогло преподнести сюрприз: необычную добычу на крючке. Выглядит улов довольно устрашающе.

Фото: Bournemouth News

Парень с другом арендовали моторную лодку, чтобы отплыть от берега подальше и повысить свои шансы вытянуть увесистую рыбу. Они отправились туда, где расстояние от поверхности воды до дна составляло 800 метров. С такой глубины Оскар планировал вытянуть не одну крупную рыбу. Через пару минут добыча была на крючке. Рыбак попытался достать улов, но он был слишком крупный. Оскару понадобилось около 30 минут, чтобы вытащить рыбу из воды.

Фото: Bournemouth News