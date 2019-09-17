Парень пошёл на рыбалку и словил монстра с большими глазами
Парень отправился на рыбалку и вернулся домой с необычным уловом. Дело в том, что ему попалась нетипичная рыба, которая похожа на монстра. Позже выяснилось, что морской обитатель не опасен для человека и очень вкусный.
Оскар из Норвегии любит порыбачить и часто выезжает на ловлю палтуса, пишет The Sun. Несмотря на то, что парень успел повидать многое, море все же смогло преподнести сюрприз: необычную добычу на крючке. Выглядит улов довольно устрашающе.
Парень с другом арендовали моторную лодку, чтобы отплыть от берега подальше и повысить свои шансы вытянуть увесистую рыбу. Они отправились туда, где расстояние от поверхности воды до дна составляло 800 метров. С такой глубины Оскар планировал вытянуть не одну крупную рыбу.
Через пару минут добыча была на крючке. Рыбак попытался достать улов, но он был слишком крупный. Оскару понадобилось около 30 минут, чтобы вытащить рыбу из воды.
Молодой человек взглянул рыбу и ужаснулся: она выглядела как динозавр или мутант. Он никак не планировал выловить что-то кроме палтуса. Рыба с огромными глазами очень удивила друзей. Они такое видели впервые в жизни.
Выяснилось, что парни словили европейскую химеру или, как ее часто называют, морскую крысу. Эта особь – дальняя родственница акулы, которая чаще всего живет на очень большой глубине и питается крабами или мелкими организмами.
Из-за большой разницы давления, рыба почти сразу погибла, поэтому парни не выпустили ее в воду, а приготовили дома. Они решили, что химера на вкус похожа на треску.
В августе сельдяной король был замечен в России. Эту рыбу считают предвестником бед (читать далее).