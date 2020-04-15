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Как правильно ухаживать за кожей лица весной. 6 советов косметолога

15 апреля 2020 08:23
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Весной особенно хочется красоты, но, увы, первые лучики солнца мы встречаем с тусклой, обезвоженной и сухой кожей. Ведь постоянные температурные маятники из тепла в холод и наоборот пагубно влияют на сосуды, разрушают защитную оболочку кожи лица. 

Алла Скварчевская, врач-косметолог:
Именно в этот период очищение для жирной и проблемной кожи нужно выбирать безсульфатные гели и эмульсии. Для сухой и чувствительной кожи хорошо, когда это будут легкие пенки, молочко, эмульсии. 

Как правильно ухаживать за кожей лица весной. 6 советов косметолога-1

Весной с плотных и излишне жирных кремов косметологи советуют постепенно переходить к более легким текстурам. 

Алла Скварчевская:
Очень хорошо, если в грамотном весеннем креме будут содержаться и витамины, ведь весеннее время – это время авитаминоза. Очень хорошо, когда в весеннем креме будут содержаться сосудопротекторы. 

Как правильно ухаживать за кожей лица весной. 6 советов косметолога-4

Отличное спасение – пилинги, они помогают нашей коже проснуться, избавляют от сухости и чувства стянутости.

Алла Скварчевская:
Мы сделаем пилинг, который очень мягко и деликатно разрушит омертвевшие клетки и усилит кровообращение, тем самым улучшит циркуляцию и укрепит сосуды.

Как правильно ухаживать за кожей лица весной. 6 советов косметолога-7

Остатки косметического средства деликатно смываем и помним, что после каждого взаимодействия с водой кожу обязательно нужно тонизировать, потому как в весенний период ей как воздух необходима дополнительная влага.

Как правильно ухаживать за кожей лица весной. 6 советов косметолога-10

Алла Скварчевская:
Это завершающий этап в очищении. Восстанавливает PH, защищает кожу от воздействия свободных радикалов.

Как правильно ухаживать за кожей лица весной. 6 советов косметолога-13

После наносим маску. Дополнительно в домашних условиях ее можно усилить витаминами молодости Е и витамином А.

Алла Скварчевская:
Такую маску мы оставляем на 15 минут. Для жирной кожи маску можно держать от 10 до 15 минут, для сухой кожи – максимально 10 минут.

Как правильно ухаживать за кожей лица весной. 6 советов косметолога-16

Увлажняйте лицо термальной водой. В кабинете у косметолога для этого используют пептиды и увлажняющий крем с SPF-фактором 15. 

Как правильно ухаживать за кожей лица весной. 6 советов косметолога-19


Подобную генеральную уборку кожи следует проводить два раза в неделю и тогда ваше личико снова засияет.

Как правильно ухаживать за кожей лица весной. 6 советов косметолога-21

# Косметология # Здоровье # Алла Скварчевская # Вероника Макаревич # Фотофакт # Здоровье

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