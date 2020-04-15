Как правильно ухаживать за кожей лица весной. 6 советов косметолога
Весной особенно хочется красоты, но, увы, первые лучики солнца мы встречаем с тусклой, обезвоженной и сухой кожей. Ведь постоянные температурные маятники из тепла в холод и наоборот пагубно влияют на сосуды, разрушают защитную оболочку кожи лица.
Алла Скварчевская, врач-косметолог:
Именно в этот период очищение для жирной и проблемной кожи нужно выбирать безсульфатные гели и эмульсии. Для сухой и чувствительной кожи хорошо, когда это будут легкие пенки, молочко, эмульсии.
Весной с плотных и излишне жирных кремов косметологи советуют постепенно переходить к более легким текстурам.
Алла Скварчевская:
Очень хорошо, если в грамотном весеннем креме будут содержаться и витамины, ведь весеннее время – это время авитаминоза. Очень хорошо, когда в весеннем креме будут содержаться сосудопротекторы.
Отличное спасение – пилинги, они помогают нашей коже проснуться, избавляют от сухости и чувства стянутости.
Алла Скварчевская:
Мы сделаем пилинг, который очень мягко и деликатно разрушит омертвевшие клетки и усилит кровообращение, тем самым улучшит циркуляцию и укрепит сосуды.
Остатки косметического средства деликатно смываем и помним, что после каждого взаимодействия с водой кожу обязательно нужно тонизировать, потому как в весенний период ей как воздух необходима дополнительная влага.
Алла Скварчевская:
Это завершающий этап в очищении. Восстанавливает PH, защищает кожу от воздействия свободных радикалов.
После наносим маску. Дополнительно в домашних условиях ее можно усилить витаминами молодости Е и витамином А.
Алла Скварчевская:
Такую маску мы оставляем на 15 минут. Для жирной кожи маску можно держать от 10 до 15 минут, для сухой кожи – максимально 10 минут.
Увлажняйте лицо термальной водой. В кабинете у косметолога для этого используют пептиды и увлажняющий крем с SPF-фактором 15.
Подобную генеральную уборку кожи следует проводить два раза в неделю и тогда ваше личико снова засияет.