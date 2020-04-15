Как правильно ухаживать за кожей лица весной. 6 советов косметолога

Весной особенно хочется красоты, но, увы, первые лучики солнца мы встречаем с тусклой, обезвоженной и сухой кожей. Ведь постоянные температурные маятники из тепла в холод и наоборот пагубно влияют на сосуды, разрушают защитную оболочку кожи лица. Алла Скварчевская, врач-косметолог:

Именно в этот период очищение для жирной и проблемной кожи нужно выбирать безсульфатные гели и эмульсии. Для сухой и чувствительной кожи хорошо, когда это будут легкие пенки, молочко, эмульсии.

Весной с плотных и излишне жирных кремов косметологи советуют постепенно переходить к более легким текстурам. Алла Скварчевская:

Очень хорошо, если в грамотном весеннем креме будут содержаться и витамины, ведь весеннее время – это время авитаминоза. Очень хорошо, когда в весеннем креме будут содержаться сосудопротекторы.

Отличное спасение – пилинги, они помогают нашей коже проснуться, избавляют от сухости и чувства стянутости. Алла Скварчевская:

Мы сделаем пилинг, который очень мягко и деликатно разрушит омертвевшие клетки и усилит кровообращение, тем самым улучшит циркуляцию и укрепит сосуды.

Остатки косметического средства деликатно смываем и помним, что после каждого взаимодействия с водой кожу обязательно нужно тонизировать, потому как в весенний период ей как воздух необходима дополнительная влага.

Алла Скварчевская:

Это завершающий этап в очищении. Восстанавливает PH, защищает кожу от воздействия свободных радикалов.

После наносим маску. Дополнительно в домашних условиях ее можно усилить витаминами молодости Е и витамином А. Алла Скварчевская:

Такую маску мы оставляем на 15 минут. Для жирной кожи маску можно держать от 10 до 15 минут, для сухой кожи – максимально 10 минут.

Увлажняйте лицо термальной водой. В кабинете у косметолога для этого используют пептиды и увлажняющий крем с SPF-фактором 15.