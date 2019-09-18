Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева сыграли свадьбу. Пять фактов о церемонии

Новости России. 17 сентября состоялась свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Торжество прошло в Санкт-Петербурге. Вот несколько фактов о паре и о церемонии, которая получилась очень секретной. Свадебного платья невесты никто не видел

Фото: instagram.com/paulina_andreeva_official_fan

Андреева и Бондарчук постарались сделать свадьбу максимально закрытой от посторонних глаз. Гости церемонии не публиковали видео и фото, скорее всего это была просьба молодоженов. СМИ так и не удалось запечатлеть свадебное платье невесты – она не появлялась у главного входа в банкетный зал, поэтому остается только гадать, какой наряд выбрала Паулина Андреева для такого важного дня. Почему свадьба проходила именно в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург – родной город Паулины Андреевой. В нем она родилась и выросла. В Москву девушка переехала спустя два года после школы, чтобы поступить в театральный институт.

Фото: instagram.com/paulina_andreeva_official_fan

Церемония проходила во дворце, где был убит Распутин Торжество проходило в Юсуповском дворце на набережной реки Мойки. Именно здесь в 1917 году был убит Григорий Распутин. Перед входом во дворец символично была расстелена красная ковровая дорожка – все-таки в зале проходила свадьба представителей мира кино. Погода была по-настоящему питерской – шел сильный дождь, поэтому гости выходили из автомобилей и старались поскорее скрыться в здании. Кто был приглашен на свадьбу и выступал на ней СМИ сообщают, что на церемонию были приглашены около 200 гостей. Среди них Филипп Янковский, Константин Крюков, Анна Чиповская, Рената Литвинова, Константин Эрнст, сын Федора Бондарчука – Сергей, а также многие другие.

Одной из немногих приглашенных, кто поделился своим образом в соцсетях, была Ксения Собчак, которая всего несколько дней назад сама сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым. Ксения Собчак показала фото со свадьбы с Константином Богомоловым (смотрите здесь). Ведущим на церемонии был Игорь Верник, а выступали Сергей Мазаев с группой «Моральный кодекс», Светлана Лобода. СМИ пишут со ссылкой на гостей церемонии, что трогательным моментом был сюрприз от продюсера Александра Роднянского, который показал фрагмент программы, на которой произошла одна из первых встреч Паулины и Федора. Пара вместе уже 4 года Андреева и Бондарчук оберегают свои отношения и почти не комментируют их. Известно, что пара вместе с 2015 года. Они появляются на светских мероприятиях, кинофестивалях и во всем поддерживают друг друга.

Фото: instagram.com/paulina_andreeva_official_fan