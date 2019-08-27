Эта процедура поможет убрать морщины и уменьшить целлюлит: как она работает

В Минске недавно появилась модная бьюти-процедура – тейпирование: что это такое? Марта Марудова, диетолог:

Тейпирование известно с 70-х годов, когда японский врач придумал его в спортивной медицине. Было замечено, что специальные эластичные ленты, которые наложить на травмированное место, очень быстро помогают прийти в тонус мышцам, восстановиться после каких-то серьезных травм.

С точки зрения похудения, подтяжки и омоложения кожи это как-то работает? Марта Марудова:

Очень хорошо работает, потому что специальный материал, из которого изготовлены тейпы, эти ленты, имеет ярко выраженный лифтинговый эффект, то есть подтягивающий, противоотечный эффект. Если имеется лишняя внеклеточная жидкость, она выводится и, соответственно, улучшается тургор кожи и проявление, например, всеми нелюбимого женщинами целлюлита уменьшается.

Татьяна Зубовская, спа-терапевт:

Приклеивая тейп, мы образуем небольшие складки за счет того, что натягиваем ленту, и эти складки создают определенные волны. Эти волны способствуют притоку крови, оттоку лимфы, соответственно, приток кислорода и полезных веществ, восстанавливается микроциркуляция и мы получаем эффект массажа без самого массажа.

Как работает ботокс, гиалуроновая кислота для наших женщин уже давно понятно. Что касается тейпов, куда их нужно класть? Марта Марудова:

Их нужно класть на проблемные места, потому что эластичный материал, который по своему направлению нити очень схож с кожей, дает нам возможность использовать тейпы на любых проблемных местах. Всякие такие истории в виде мимических морщин, тейпы могут быть для тех, кто очень боится или для тех, кто не хочет использовать инъекционную косметологию, это может быть прекрасной палочкой-выручалочкой.

Сколько будет сохраняться эффект от этой чудо-процедуры? Марта Марудова:

Красивое лицо и стройная фигура – это удел не только тейпов, это комплекс процедур в виде здорового образа жизни, правильного питания, двигательной активности и тогда, конечно же, эффект будет более длительным, он не заставит себя ждать.