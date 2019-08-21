Как эффективно оживить ослабленные ногти в домашних условиях. Семь секретов

Ногти стали ломкими и ослабленными, а иногда еще и слоятся – это говорит о том, что их нужно лечить и восстанавливать. Здоровье ногтей зачастую говорит о состоянии организма. Как сделать ногти здоровыми и крепкими не выходя из дома – в нашем материале. Витамины Первое и самое главное в лечении ногтей – это витамины. Нужно начать с питания: откажитесь на время от фастфуда, острого и мучного. Лучше обратить внимание на орехи, яйца, а еще фрукты и овощи. Для большего эффекта можно подобрать с врачом минерально-витаминный комплекс и добавить его к рациону. Кстати, также очень важно поддерживать режим дня.

Ванночки Ванночки очень полезны для здоровья ногтей. Главное – отыскать для своих рук 30 минут свободного времени и устроить настоящую спа-процедуру. Рецепт первый: ванночка с морской солью. Нужно растворить пару ложек морской соли в теплой воде и опустить туда руки. Рецепт второй: разогреть цельное молоко до комфортной температуры, опустить в него руки и представлять, что вы – Клеопатра. Такую процедуру рекомендуется проводить каждый день в течение недели. Рецепт третий: в горячей воде растворить одну столовую ложку бесцветного желатина, дождаться, когда вода станет приятно-теплой и опустить в нее пальцы на 20 минут. Желатин придает ногтям блеск и активно питает. Детокс-диеты. Все за и против Массаж Возможно такое, что к вашим ногтям питательные вещества просто не поступают. Для того, чтобы усилить кровоток, нужно делать массаж рук и пальцев. Очень хорошо при этом использовать масло для кутикулы. Оно питает и активно ухаживает за ногтями. Если масла для кутикулы рядом не нашлось, можно использовать во время массажа рук и пальцев масло жожоба. Лучше всего делать массажи с маслами перед сном, чтобы за ночь питательные вещества успели проникнуть в ноготь.

Специальные покрытия Существуют различные укрепляющие покрытия для ногтей. Они действительно делают ногти здоровыми, при постоянном использовании. Лучше всего выбирать средство, в составе которого есть биотин. В этом витамине сосредоточена сера, которая эффективно укрепляет ногти. Маски Маски для ногтей также являются эффективным способом лечения ломкости и сухости. Например, маска из лимона не только подлечит ногтевые пластины, но и замедлит рост кутикулы, и отбелит ногти. Для лимонной маски необходимо разрезать лимон пополам и погрузить ногти в каждую из половинок на 15 минут. После процедуры нужно помыть руки теплой водой и смазать ногти маслом. Такую маску можно делать не чаще двух раз в неделю. Волосы быстро становятся жирными. Почему и что делать? «Ягодное обертывание» Многие мастера маникюра советуют использовать обертывание ногтей ягодами. Для этого нужны кислые ягоды, такие как клюква, брусника или красная смородина. Ягоды нужно измельчить в пюре, нанести на каждый ноготь и обернуть пищевой пленкой. Выдержать такую маску нужно 15 минут. За это время микроэлементы и полезные фруктовые кислоты успеют напитать ногти.