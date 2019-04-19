Электризуются волосы: что делать – 10 способов

Приборы, недостаток влаги в воздухе и отопление – все это играет определенную роль в проблемах с волосами и кожей. Особенно это влияет на электризацию волос. Например, воздух зимой часто имеет низкую или нулевую влажность, поэтому статическое электричество часто усиливается в течение сезона (вода является отличным проводником, и чем выше влажность, тем меньше статического электричества). А шапки, которые мы носили зимой, чтобы согреться? Когда мы надеваем и снимаем их в течение дня, то они также усиливают электризацию, создают трение и формируют статическое электричество.

Несколько профессиональных стилистов поделились своими лучшими советами по избавлению от электризации и тому, как поддерживать волосы гладкими.

Используйте увлажняющие средства для ухода за волосами

Поддерживать увлажнение волос – это самый простой способ обеспечить их влагой, необходимой для борьбы с вьющимися, наэлектризованными волосами и другими неприятными побочными эффектами погоды. Парикмахеры знаменитостей рекомендуют начинать с качественного шампуня и кондиционера, которые предназначены для сухих волос. «При использовании правильных средств по уходу за волосами ваша кожа головы сохранит свой естественный баланс влаги и жира, а волосяной стержень остается гибким и напитанным».

Используйте несмываемые продукты

Даже если вы используете первоклассные средства для волос в домашних условиях, суровая погода, с которой вы сталкиваетесь по дороге на работу или во время прогулки, может все испортить. Чтобы это быстро исправить, необходимо взять с собой в сумку дорожную бутылочку несмываемого кондиционера или масла для волос. «Разотрите небольшое количество в ладонях и проведите пальцами по волосам», – советуют стилисты. «Влага в продукте устранит электрический заряд, который вызывает статическое электричество, и волосы снова станут послушными».

Остерегайтесь продуктов, которые содержат пересушивающие ингредиенты

Вы читаете этикетки на продуктах, чтобы узнать, какие ингредиенты содержатся в еде. Стоит делать то же самое, когда речь идет о продуктах для волос. Обращайте внимание на спирт, который часто встречается в гелях, пенках для укладки волос и сухих шампунях. Он может выводить влагу из кожи головы и волос. Поэтому спирта в составе быть не должно.

Реже мойте голову

Чем чаще вы моете голову шампунем, тем больше естественного жира вы удаляете со своих волос. Вместо того, чтобы мыть волосы каждый день, делайте это через день. Если ваши волосы склонны к жирности, то этот совет может вам не подойти, но, скорее всего, вы не будете иметь дело со слишком большим количеством статического электричества.

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Помните об увлажнении помещений

Очевидно, что вы не можете контролировать влажность воздуха везде. Но если вы сталкиваетесь со статическим электричеством у себя дома, то это явный показатель того, что воздух в нем очень сухой. Самое простое решение – включить увлажнитель, который улучшит как качество воздуха, так и качество жизни (поскольку больше не придется иметь дело со статическим электричеством в волосах).

Отдавайте предпочтение натуральным тканям

Синтетические материалы, особенно нейлон и полиэстер, заряжаются очень быстро и способствуют возникновению статического электричества. Поэтому если ваша куртка, шарф, шапка или свитер содержат эти материалы, вероятнее всего, вы столкнетесь с электризацией волос. Вместо этого попробуйте выбрать вещи из хлопка, шерсти или шелка, чтобы уменьшить количество статического электричества.

Перед использованием фена используйте термозащитный спрей для волос

Многие продукты, предназначенные для защиты волос от воздействия тепла, также предотвращают накопление статического электричества.

Соберите волосы и уберите их назад

Если ваши волосы достаточно длинные, то пучок или коса – это идеальный способ сохранить ваши пряди от электризации. Конечно, не нужно ходить с убранными назад волосами день и ночь. Если вы хотите, чтобы ваши волосы не имели взъерошенный вид, можно заплести или затянуть их назад в плотный пучок и просто расплести их, как только вы прибудете к месту назначения. Ваши волосы будут волнистыми и без использования плойки.

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Используйте натуральные щетки и расчески

Использование пластиковых расчесок и щеток для волос может вызвать статическое электричество. Это очень похоже на тот старый трюк, который вы делали в детстве, когда заставляли волосы подниматься, натирая их воздушным шариком. Чтобы предотвратить это, парикмахеры рекомендуют купить щетку с натуральной щетиной или деревянную расческу. Они отмечают, что металлические расчески могут также помочь избежать статического электричества, но они могут быть жесткими для волос и привести к их ломкости.

Заворачивайте волосы в полотенце из микрофибры после мытья

Очень легко завернуть волосы назад тем же полотенцем, которое вы используете после душа для тела, но эксперты рекомендуют избегать этой привычки. «Волосы наиболее хрупкие, когда влажные, поэтому они действительно заслуживают качественного ухода». Это означает, что не нужно их агрессивно вытирать. Вместо этого оберните их специальным полотенцем для волос и выжмите.

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