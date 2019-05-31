Вы сушите волосы неправильно. 5 советов любителям фена

В наше время стало много всевозможных лайфхаков и способов облегчить уход за женской красотой. Во всем этом разнообразии сложно выбрать один и, тем более безопасный вариант. Мы поможем вам не сделать ошибок при пользовании феном.
1. Качество фена
Первая ошибка тесно связана с качеством фена, особенно, если вы сушите волосы часто. Если вы выбрали недорогой фен, будьте осторожны. В дешевых фенах нет того, что обезопасит вас при их использовании. А именно – режимов и насадок! Для вьющихся волос подойдет насадка-диффузор, которая будет нежно сушить волосы, не разрушая их структуру. Прямые волосы следует сушить и укладывать направляющей насадкой. Что касается режима, во многих фенах существует переключение на холодный воздух, который не так губителен.
2. Расчесывание мокрых волос
Задумайтесь над тем, что происходит с вашими волосами, когда вы пытаетесь расчесать их сразу после душа. Они соединены между собой своими чешуйками, так что, расчесывая их в таком виде, вы рискуете увидеть секущиеся кончики.
3. Неправильная расческа
Такое тоже возможно. Дело в том, что для каждого типа волос при сушке и укладке нужна своя расческа. Так, во время укладки феном для пушистых, прямых и волнистых волос понадобится круглая расческа, а для кучерявых подойдет гребешок.
4. Защита
Иногда высокая температура – основная причина секущихся кончиков и ломких волос. Поэтому нужно подобрать средство, которое подойдет именно вам и защитит волосы от перегрева. Не забывайте про защитные муссы и гели для кудрей, и про спреи – для прямых волос.
5. Корни без внимания
Когда речь идет о желанном объеме, девушки склонны делать все что угодно со своими волосами. Чаще всего они забывают о самом главном: объем зависит от состояния корней волос. Самый простой способ создать объем – наклонить голову и приподнять волосы у корней, а потом вернуться в исходное положение. Можно добавить теплый поток воздуха и представить, что вы в кадре известного режиссера – взмахните головой под теплой струей воздуха.
Конечно, в сушке и укладке волос важен индивидуальный подход и правильный выбор всех принадлежностей для этого приятного и шумного процесса. Выбор всегда остается за вами.
Есть и другая распространенная проблема – волосы быстро становятся жирными.
О том, что вы делаете с ними не так, подробнее.