Вы сушите волосы неправильно. 5 советов любителям фена

В наше время стало много всевозможных лайфхаков и способов облегчить уход за женской красотой. Во всем этом разнообразии сложно выбрать один и, тем более безопасный вариант. Мы поможем вам не сделать ошибок при пользовании феном.

1. Качество фена

Первая ошибка тесно связана с качеством фена, особенно, если вы сушите волосы часто. Если вы выбрали недорогой фен, будьте осторожны. В дешевых фенах нет того, что обезопасит вас при их использовании. А именно – режимов и насадок! Для вьющихся волос подойдет насадка-диффузор, которая будет нежно сушить волосы, не разрушая их структуру. Прямые волосы следует сушить и укладывать направляющей насадкой. Что касается режима, во многих фенах существует переключение на холодный воздух, который не так губителен.

2. Расчесывание мокрых волос

Задумайтесь над тем, что происходит с вашими волосами, когда вы пытаетесь расчесать их сразу после душа. Они соединены между собой своими чешуйками, так что, расчесывая их в таком виде, вы рискуете увидеть секущиеся кончики.