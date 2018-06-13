Хит соцсетей. Восхождение енота на небоскрёб по отвесной стене

Неизвестно, почему енот решил залезть на здание, высота которого превышает несколько десятков метров (это 23 этажа). Восхождение длилось чуть меньше суток.

Новости США. 12 июня одной из главных новостей в США стало восхождение енота на небоскреб в городе Сент-Пол (штат Миннесота).

Сначала енот взобрался на несколько этажей, а после лег передохнуть на подоконнике. Следующая остановка была в середине восхождения.

К этому моменту крупнейшие СМИ страны начали вести прямую трансляцию восхождения енота, а интернет-пользователи создали аккаунт животного в Twitter. За его обновлениями следили около трех тысяч человек.

В описании профиля сказано: «Ваш дружелюбный сосед человек-паук. Однажды я поднялся на здание UBS. Иногда я гуляю по центру города».