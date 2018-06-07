Фотофакт. Испанские футболисты показали, как едут на ЧМ в Россию

Новости Испании. Сборная Испания седьмого июня отправилась на чемпионат мира, который пройдет в России. Об этом сообщается на Instagram-странице национальной сборной Испании по футболу.

Фото: instagram.com/sefutbol

На ней игроки в костюмах стоят у самолета. «Мы держим курс на чемпионат мира в Россию! В чемоданах везем с собой надежду, самопожертвование и всю вашу поддержку. Мы надеемся вернуться чемпионами».

Фото: instagram.com/d_degeaofficial

Фото из салона самолета опубликовал вратарь сборной Давид де Хеа. На снимке футболисты уже в спортивной форме летят на мундиаль. Давид де Хеа:

Летим в Россию, всего через 4 года после моего дебюта в национальной сборной Испании. Спасибо всем за вашу поддержку, мы очень рады!

Фото: instagram.com/sergioramos

Фотографии из самолета также опубликовал игрок сборной Серхио Рамос. Накануне старта ЧМ ученые назвали победителя турнира (читайте далее).