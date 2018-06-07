Фотофакт. Испанские футболисты показали, как едут на ЧМ в Россию

Новости Испании. Сборная Испания седьмого июня отправилась на чемпионат мира, который пройдет в России.
Об этом сообщается на Instagram-странице национальной сборной Испании по футболу.
Новости Испании. Сборная Испания седьмого июня отправилась на чемпионат мира, который пройдет в России.
Об этом сообщается на Instagram-странице национальной сборной Испании по футболу.
Фото: instagram.com/sefutbol
На ней игроки в костюмах стоят у самолета.
«Мы держим курс на чемпионат мира в Россию! В чемоданах везем с собой надежду, самопожертвование и всю вашу поддержку. Мы надеемся вернуться чемпионами».
Фото: instagram.com/d_degeaofficial
Фото из салона самолета опубликовал вратарь сборной Давид де Хеа.
На снимке футболисты уже в спортивной форме летят на мундиаль.
Давид де Хеа:
Летим в Россию, всего через 4 года после моего дебюта в национальной сборной Испании. Спасибо всем за вашу поддержку, мы очень рады!
Фото: instagram.com/sergioramos
Фотографии из самолета также опубликовал игрок сборной Серхио Рамос.
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Фото: welcome2018.me