Игорь Крутой похудел на 15 кг из-за болезни

Новости России. Поклонники известного композитора были обеспокоены тем, что он резко похудел.
Как сообщает издание StarHit, потеря веса связана с тем, что музыкант сидит на специальной строгой диете.
У композитора – диабет, а диета была прописана медиками.
Игорь Крутой: откровенно о своей жизни (читайте здесь).
По информации из окружения музыканта, Игорь Крутой строго придерживается рациона из овощей и фруктов, мяса и рыбы на пару, а также занимается спортом – бегает, играет в теннис и гуляет. За последнее время Игорь Крутой похудел на 15 килограммов.
Несколько лет назад композитор рассказывал, как проходит его утро и о своей работе с молодыми исполнителями.