Игорь Крутой похудел на 15 кг из-за болезни

Как сообщает издание StarHit, потеря веса связана с тем, что музыкант сидит на специальной строгой диете.

Новости России. Поклонники известного композитора были обеспокоены тем, что он резко похудел.

По информации из окружения музыканта, Игорь Крутой строго придерживается рациона из овощей и фруктов, мяса и рыбы на пару, а также занимается спортом – бегает, играет в теннис и гуляет. За последнее время Игорь Крутой похудел на 15 килограммов.

Несколько лет назад композитор рассказывал, как проходит его утро и о своей работе с молодыми исполнителями.