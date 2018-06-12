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Игорь Крутой похудел на 15 кг из-за болезни

12 июня 2018 13:12
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Новости России. Поклонники известного композитора были обеспокоены тем, что он резко похудел.

Как сообщает издание StarHit, потеря веса связана с тем, что музыкант сидит на специальной строгой диете.

У композитора – диабет, а диета была прописана медиками.

Игорь Крутой: откровенно о своей жизни (читайте здесь).

Игорь Крутой похудел на 15 кг из-за болезни-1

По информации из окружения музыканта, Игорь Крутой строго придерживается рациона из овощей и фруктов, мяса и рыбы на пару, а также занимается спортом – бегает, играет в теннис и гуляет. За последнее время Игорь Крутой похудел на 15 килограммов.

Несколько лет назад композитор рассказывал, как проходит его утро и о своей работе с молодыми исполнителями. 

# Звезды # Игорь Крутой

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