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Спортивная пенсия. Домрачева и Бьорндален отправились на море

28 июня 2018 14:26
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Новости Беларуси. Биатлонисты Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален отправились на море.

Кадры с отдыха Дарья опубликовала на странице в Instagram.

Дарья Домрачева:
Решили отметить нашу спортивную пенсию одним днем на море.

Пост спортсменка сопроводила двумя снимками. На одном фото счастливая пара улыбается, а на одном – Дарья прыгает на пляже.

Спортивная пенсия. Домрачева и Бьорндален отправились на море-1

Фото: instagram.com/dadofun

Пара стала чаще делиться кадрами из личной жизни. Например, фото с прощальной вечеринки легендарного норвежского биатлониста.

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Напомним, что на нынешней неделе стало известно, что четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру. Биатлонистка рассказала об этом в ходе пресс-конференции.

Супруг Дарьи – Уле-Эйнар Бьорндален – позже признался, что они пока не определились, чем будут заниматься в будущем. Пока в планах пары – отдых.

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# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Уле-Эйнар Бьорндален

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