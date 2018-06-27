Вот это поворот. Месси будет жить в отеле с видом на граффити Роналду

Один из матчей 1/8 финала состоится в Казани. На поле выйдут команды Аргентины и Франции.

Главная звезда сборной Аргентины будет жить в отеле, окна которого выходят на огромное граффити с изображением португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание «Бизнес Online».

Для команд турнира в городе лицензированы два отеля – «Мираж» и «Рамада». В первом будут жить французы, так как команда располагалась в нем во время групповых встреч и уже забронировала на игры серии плей-офф.

Граффити с португальцем во дворе отеля «Рамада» сделали накануне Кубка конфедераций, когда сборная страны приезжала в город. Роналду даже жил в отеле несколько дней и смотрел из номера люкс на свое изображение. Рисунок виден практически из всех номеров кроме самых дальних – его и может занять Месси.

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Криштиану Роналду называют главным соперником Месси в футболе. СМИ и болельщики ежегодно сравнивают спортсменов в количестве индивидуальных наград, забитых голов и сумме зарплаты. Оба футболиста пятикратные обладатели «Золотого мяча» – награды лучшему футболисту.

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Напомним, сборная Аргентины 26 июня обыграла Нигерию и вышла в плей-офф. Игра была напряженная и победу южноамериканцы вырвали на последних минутах встречи, которая закончилась со счетом 2:1.

Поддерживал национальную сборную и легендарный Марадона, которому во время игры стало плохо (читать далее).

Следующий матч сборная Аргентины проведет 30 июня.