Мути, Ходченкова, Вилкова: Instagram-обзор образов красной дорожки Московского кинофестиваля

Новости России. 22 июня в 39 раз состоялось открытие Московского международного кинофестиваля. На него, несмотря на плохую погоду, собрались деятели российского и зарубежного кино.

На открытии свои образы представили Никита Михалков – президент кинофестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути, Светлана Ходченкова – одна из самых известных российских актрис сегодня, Екатерина Вилкова, Екатерина Климова, Кристина Орбакайте, Гоша Куценко, Александр Ревва, который на дорожку вышел не в экстравагантном женском образе, как в начале июня.

Мы заглянули в социальные сети знаменитостей, чтобы посмотреть, что они публиковали с красной дорожки.