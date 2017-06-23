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Мути, Ходченкова, Вилкова: Instagram-обзор образов красной дорожки Московского кинофестиваля

23 июня 2017 13:59
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Новости России. 22 июня в 39 раз состоялось открытие Московского международного кинофестиваля. На него, несмотря на плохую погоду, собрались деятели российского и зарубежного кино.

На открытии свои образы представили Никита Михалков – президент кинофестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути, Светлана Ходченкова – одна из самых известных российских актрис сегодня, Екатерина Вилкова, Екатерина Климова, Кристина Орбакайте, Гоша Куценко, Александр Ревва, который на дорожку вышел не в экстравагантном женском образе, как в начале июня.

Мы заглянули в социальные сети знаменитостей, чтобы посмотреть, что они публиковали с красной дорожки.

А лучшие образы фестиваля «Кинотавр», который недавно завершился в Сочи, можно посмотреть здесь.

# Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Кристина Орбакайте # Гоша Куценко # Светлана Ходченкова # Настасья Самбурская # Александр Ревва # Екатерина Климова # Анна Снаткина

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