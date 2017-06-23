Видеофакт: в интернете появилась инструкция по изготовлению свирели из моркови

Новости США. В сети появилось видео, на котором пошагово рассказывается, как сделать музыкальный инструмент из обыкновенной моркови. Ролик опубликовали на канале BuzzFeed. Чтобы изготовить свирель из корнеплода понадобится одна большая морковь, вторая – немного поменьше, кухонный нож и дрель.

Источник: youtube.com

Морковь «заиграет», если просверлить в ней отверстие, надрезать сверху и сделать клиновидную фигуру, через которую будет поступать воздух. Еще нужно сделать по длине овоща несколько отверстий для звучания разных тонов. После проделанной по инструкции работы морковка начнет издавать прекрасную музыку.

Источник: youtube.com