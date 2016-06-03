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Раулю Кастро 3 июня исполнилось 85 лет – поздравления направил Президент Беларуси

03 июня 2016 10:15
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Новости Беларуси. Раулю Кастро 3 июня исполнилось 85 лет. Поздравления Кубинскому лидеру направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил открытый и активный диалог между двумя странами.

«Уверен, что дальнейшее укрепление сотрудничества в торгово-экономической, культурной, научно-технической и других сферах полностью соответствует интересам наших стран и народов», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко и Рауль Кастро встречались в сентябре 2015 года на площадке штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Куба

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