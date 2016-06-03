Раулю Кастро 3 июня исполнилось 85 лет – поздравления направил Президент Беларуси

Новости Беларуси. Раулю Кастро 3 июня исполнилось 85 лет. Поздравления Кубинскому лидеру направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил открытый и активный диалог между двумя странами.

«Уверен, что дальнейшее укрепление сотрудничества в торгово-экономической, культурной, научно-технической и других сферах полностью соответствует интересам наших стран и народов», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко и Рауль Кастро встречались в сентябре 2015 года на площадке штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.