Прямой эфир

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним

02 января 2020 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Возможно ли, что раньше люди выглядели старше современных людей того же возраста? Этот вопрос заинтересовал пользователей соцсетей, и они решили поделиться старыми фотографиями. Хотя не обошлось и без шуток. 

Мы добавили несколько снимков, чтобы можно было сравнить нагляднее. А как на ваш взгляд, современные люди выглядят моложе? 

Элизабет Тэйлор, 17 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним -1

Фото: twitter.com/rMeredithc 

Алина Загитова, 17 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним -4

Фото: instagram.com/azagitova 

Гжегож Лято, 24 года 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним -7

Фото: twitter.com/decustecu 

Александр Головин, 23 года 

Футболист Головин не выдержал похвалы в прямом эфире и ушёл 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним -10

Фото: instagram.com/alex_golovin17 

Джон Тента, 26 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним -13

Фото: twitter.com/LocalSoundwave 

Йоханнес Тиннес Бё, 26 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним -16

Фото: instagram.com/johannesbo 

Рэй Ничке, 29 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним -19

Фото: twitter.com/zamartin 

Кевин Де Брёйне, 28 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним -22

Фото: instagram.com/kevindebruyne 

Бобби Чарльтон, 32 года 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним -25

Фото: twitter.com/ThatShaneBua 

Лионель Месси, 32 года 

Лионель Месси в шестой раз выиграл «Золотой мяч». Церемония награждения в пяти фотографиях 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним -28

Фото: instagram.com/leomessi 

Отис Никсон, 36 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним -31

Фото: twitter.com/lonestarball 

Евгений Плющенко, 37 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним -34

Фото: instagram.com/plushenkoofficial 

Спарки Андерсон, 42 года 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним -37

Фото: twitter.com/DickBuffman213 

Райан Рейнольдс, 43 года 

Прошёл год. Хью Джекман всё-таки надел смешной свитер, как у Райана Рейнольдса 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним -40

Фото: instagram.com/vancityreynolds 

Уилфорд Бримли, 50 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним -43

Фото: twitter.com/TravisBurdett 

Пол Радд, 50 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним -46

Фото: instagram.com/paulrudd_fp 

Стивен Роджерс, 100 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним -49

Фото: twitter.com/airwin_nl 

Ради большей честности мы не брали только актёров, и уж тем более не брали тех, кто и по нынешним меркам выглядит очень молодо. Но мы уже говорили о них.

Посмотреть на удивительно юных знаменитостей можно здесь

# Звезды # калейдоскоп # Алина Загитова # Гжегож Лято # Александр Головин # Джон Тента # Йоханнес Тиннес Бё # Рэй Ничке # Кевин де Брёйне # Бобби Чарльтон # Лионель Месси # Отис Никсон # Евгений Плющенко # Спарки Андерсон # Райан Рейнольдс # Уилфорд Бримли # Пол Радд # Стивен Роджерс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров
02 января 2020 07:53

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров

Мальчик попросил у родителей скромный подарок и устроил незабываемое Рождество
02 января 2020 07:02

Мальчик попросил у родителей скромный подарок и устроил незабываемое Рождество

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий
01 января 2020 13:32

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий