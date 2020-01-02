Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Возможно ли, что раньше люди выглядели старше современных людей того же возраста? Этот вопрос заинтересовал пользователей соцсетей, и они решили поделиться старыми фотографиями. Хотя не обошлось и без шуток.
Мы добавили несколько снимков, чтобы можно было сравнить нагляднее. А как на ваш взгляд, современные люди выглядят моложе?
Элизабет Тэйлор, 17 лет
Фото: twitter.com/rMeredithc
Алина Загитова, 17 лет
Фото: instagram.com/azagitova
Гжегож Лято, 24 года
Фото: twitter.com/decustecu
Фото: instagram.com/alex_golovin17
Джон Тента, 26 лет
Фото: twitter.com/LocalSoundwave
Йоханнес Тиннес Бё, 26 лет
Фото: instagram.com/johannesbo
Рэй Ничке, 29 лет
Фото: twitter.com/zamartin
Кевин Де Брёйне, 28 лет
Фото: instagram.com/kevindebruyne
Бобби Чарльтон, 32 года
Фото: twitter.com/ThatShaneBua
Фото: instagram.com/leomessi
Отис Никсон, 36 лет
Фото: twitter.com/lonestarball
Евгений Плющенко, 37 лет
Фото: instagram.com/plushenkoofficial
Спарки Андерсон, 42 года
Фото: twitter.com/DickBuffman213
Фото: instagram.com/vancityreynolds
Уилфорд Бримли, 50 лет
Фото: twitter.com/TravisBurdett
Пол Радд, 50 лет
Фото: instagram.com/paulrudd_fp
Стивен Роджерс, 100 лет
Фото: twitter.com/airwin_nl
Ради большей честности мы не брали только актёров, и уж тем более не брали тех, кто и по нынешним меркам выглядит очень молодо. Но мы уже говорили о них.
Посмотреть на удивительно юных знаменитостей можно здесь.