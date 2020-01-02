Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним

Возможно ли, что раньше люди выглядели старше современных людей того же возраста? Этот вопрос заинтересовал пользователей соцсетей, и они решили поделиться старыми фотографиями. Хотя не обошлось и без шуток.

Мы добавили несколько снимков, чтобы можно было сравнить нагляднее. А как на ваш взгляд, современные люди выглядят моложе?

Элизабет Тэйлор, 17 лет