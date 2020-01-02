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Мальчик попросил у родителей скромный подарок и устроил незабываемое Рождество

02 января 2020 07:02
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Дети обеспечили родителям незабываемое Рождество. Праздник получился по-настоящему огненным. 

Жительница США Нисса-Линн Парсон на своей странице в Facebook рассказала историю о своём любящем чтение сыне, который в итоге едва не сжёг дом. Начиналось всё довольно хорошо, и ребёнок даже порадовал родителей своей просьбой. 

12-летний Кайден попросил у мамы с папой на Рождество очень дешёвый подарок – лупу. Родители подумали, что их мальчик будет использовать свой подарок для того, чтобы увеличивать слова во время чтения. Кайден очень любопытный и увлекается наукой, но Парсонам и в голову не приходило, что мальчик проявит свою любознательность в несколько другом направлении. 

Мальчик попросил у родителей скромный подарок и устроил незабываемое Рождество-1

Фото: facebook.com/nissalynn.parson 

Получив лупу, мальчик и два его старших брата сразу пошли на улицу. Там дети подожгли бумагу и, удивившись неожиданному успеху, бросили её на газон. Огонь не погас, а распространился на лужайку. После содеянного ребята побежали к родителям и сказали, что устроили пожар. 

Семья дружно приступила к тушению. Использовались вёдра с водой, разбрызгиватели, одеяла. Попутно Нисса-Линн думала, что со стороны они, наверное, выглядят очень забавно: группа людей в рождественской пижаме носится по двору и поджигает газон. 

Мальчик попросил у родителей скромный подарок и устроил незабываемое Рождество-4

Фото: facebook.com/nissalynn.parson 

В итоге всё закончилось благополучно, но женщина посоветовала другим родителям не покупать своим детям лупы. 

Недавно мы рассказывали о молодой матери, которая тоже не забудет прошедшее Рождество. 

Её причина намного приятнее – здесь подробности

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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