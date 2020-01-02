Мальчик попросил у родителей скромный подарок и устроил незабываемое Рождество

Дети обеспечили родителям незабываемое Рождество. Праздник получился по-настоящему огненным.

Жительница США Нисса-Линн Парсон на своей странице в Facebook рассказала историю о своём любящем чтение сыне, который в итоге едва не сжёг дом. Начиналось всё довольно хорошо, и ребёнок даже порадовал родителей своей просьбой.

12-летний Кайден попросил у мамы с папой на Рождество очень дешёвый подарок – лупу. Родители подумали, что их мальчик будет использовать свой подарок для того, чтобы увеличивать слова во время чтения. Кайден очень любопытный и увлекается наукой, но Парсонам и в голову не приходило, что мальчик проявит свою любознательность в несколько другом направлении.