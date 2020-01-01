А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий

Призраки окружают нас повсюду. Их можно разглядеть в отражениях, в окнах, в воде. Однако чаще всего на них никто не обращает внимания. Мы решили исправить эту ситуацию и собрали девять снимков, на которых запечатлены привидения.

В кресле