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А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий

01 января 2020 13:32
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Призраки окружают нас повсюду. Их можно разглядеть в отражениях, в окнах, в воде. Однако чаще всего на них никто не обращает внимания. Мы решили исправить эту ситуацию и собрали девять снимков, на которых запечатлены привидения. 

В кресле 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий -1

Фото: pikabu.ru / Prostoilogin 

Голуби 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий -4

Фото: reddit.com/user/wurmpth 

Корабль 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий -7

Фото: reddit.com/user/lopix 

В ожидании автобуса 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий -10

Фото: reddit.com/user/mightyyorkshire 

Паровое приведение 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий -13

Фото: pikabu.ru / bugodosh 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий -15

Фото: pikabu.ru / bugodosh 

Автомобильный призрак 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий -18

Фото: pikabu.ru / alexmix 

Замёрзшее приведение 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий -21

Фото: reddit.com/user/tforpatato 

В окне 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий -24

Фото: pikabu.ru / ManiaMay 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий -26

Фото: pikabu.ru / ManiaMay 

В автобусе 

А это точно не призраки? Показываем 9 забавных фотографий -29

Фото: reddit.com/user/TheSh0rt1 

Месяцем ранее мы рассказывали о девочке, которая находилась одна дома. 

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# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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