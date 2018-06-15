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Футболист Головин не выдержал похвалы в прямом эфире и ушёл

15 июня 2018 10:31
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Новости России. 14 июня в эфире одного из российских телеканалов обсуждалась успешная игра сборной на матче-открытии ЧМ-2018. Среди спортсменов отдельно выделили полузащитника Александра Головина, который забил гол и сделал две результативные передачи в игре против Саудовской Аравии.  

Один из журналистов отметил, что родилась новая русская звезда. «Две передачи и блестящий гол со штрафной. Под таким прессом сейчас находится этот игрок! И вот звёзды проверяются именно так: как они играют под давлением».  

Российский футболист Александр Головин может перейти в «Ювентус»  

Посыпавшейся в адрес Головина похвалы было так много, что 22-летний нападающий сборной России не выдержал, вынул наушник и ушёл.  

Напомним, 14 июня сборная России одолела сборную Саудовской Аравии со счётом 5:0. 

Первый гол чемпионата мира на счету полузащитника Юрия Газинского – здесь подробнее.  

# Чемпионат мира по футболу # Александр Головин

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