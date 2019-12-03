Лионель Месси в шестой раз выиграл «Золотой мяч». Церемония награждения в пяти фотографиях
Новости мира. Аргентинский футболист Лионель Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча». Церемония награждения прошла 2 декабря в Париже.
Теперь нападающий «Барселоны» стал первым игроком, который шесть раз удостоен «Золотого мяча». Его ближайший преследователь – Криштиану Роналду с пятью наградами.
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Фото: twitter.com/SarathBarca
В пятёрку кандидатов на получение награды, кроме Лионеля, вошли Роналду из «Ювентуса» и три игрока «Ливерпуля» – Вирджил ван Дейк, Садио Мане, Мохаммед Салах.
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Месси поблагодарил всех, кто голосовал за него, и в очередной раз упомянул, что индивидуальные награды для него вторичны. По мнению Лионеля, важнее всего командные цели, и он старается каждый год добиваться их. Впрочем, пару слов о себе футболист тоже сказал.
Фото: twitter.com/SarathBarca
«Я доволен тем, как складываются моя личная жизнь и спортивная. Я стараюсь становиться лучше из года в год. Я никогда не прекращу работать для того, чтобы стать лучше», – заверил Месси.
Фото: twitter.com/SarathBarca
Напоследок Лионель упомянул, что награда стимулирует его трудиться ещё больше, но он способен работать над достижением целей и без неё.
Кстати, о скромности Месси нам уже доводилось рассказывать.
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