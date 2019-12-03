Лионель Месси в шестой раз выиграл «Золотой мяч». Церемония награждения в пяти фотографиях

Новости мира. Аргентинский футболист Лионель Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча». Церемония награждения прошла 2 декабря в Париже.

Теперь нападающий «Барселоны» стал первым игроком, который шесть раз удостоен «Золотого мяча». Его ближайший преследователь – Криштиану Роналду с пятью наградами.

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