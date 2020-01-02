Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров

Поклонники сериала «Мандалорец» создают фигурки малыша Йоды. Похоже, зелёное создание стало предметом обожания во всём мире.

В конце 2019 года на экраны вышел американский телесериал «Мандалорец», являющийся составной частью вселенной «Звёздных войн». Он был тепло принят фанатами, а его персонажи вызвали бурный восторг у зрителей.

Особенной популярностью стал пользоваться малыш той же расы, что и гранд-мастер Ордена джедаев Йода. Некоторые поклонники сериала так полюбили зелёное существо, что захотели воссоздать его в объёмном виде.