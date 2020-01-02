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Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров

02 января 2020 07:53
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Поклонники сериала «Мандалорец» создают фигурки малыша Йоды. Похоже, зелёное создание стало предметом обожания во всём мире. 

В конце 2019 года на экраны вышел американский телесериал «Мандалорец», являющийся составной частью вселенной «Звёздных войн». Он был тепло принят фанатами, а его персонажи вызвали бурный восторг у зрителей. 

Особенной популярностью стал пользоваться малыш той же расы, что и гранд-мастер Ордена джедаев Йода. Некоторые поклонники сериала так полюбили зелёное существо, что захотели воссоздать его в объёмном виде. 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров -1

Фото: instagram.com/kellen_paints 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров -3

Фото: instagram.com/laurentidmann 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров -5

Фото: instagram.com/thecakemerchantnz 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров -7

Фото: instagram.com/pagodainn70 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров -9

Фото: instagram.com/action_figure_andy 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров -11

Фото: instagram.com/krestep.usmc 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров -13

Фото: instagram.com/ginaxanadu 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров -15

Фото: instagram.com/ginaxanadu 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров -17

Фото: instagram.com/ginaxanadu 

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# Игрушки # калейдоскоп # Фотофакт

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