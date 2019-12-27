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Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет

27 декабря 2019 12:32
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Выглядеть намного моложе своего возраста в детстве это ужасно, но потом все завидуют. В жизни мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда один ребёнок в 18 выглядит на 13 лет, а другой в те же 18 – на 30 лет. 

А сможете вспомнить парочку актёров, которые в свои давно за 20 выглядят как подростки? На ум сразу приходит Томас Сэнгстер, правда? Мы тоже вспомнили о нём и попытались найти знаменитостей, которые смогли бы потягаться с Сэнгстером в умении выглядеть значительно моложе своих лет. 

Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет 

Пожалуй, Томас остался непревзойдённым чемпионом, но мы всё же нашли несколько людей, до определённого уровня приблизившихся к этому актёру. 

Джим Парсонс, 46 лет 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет-1

Фото: instagram.com/therealjimparsons 

Элайджа Вуд, 38 лет 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет-4

Фото: instagram.com/lydia_sun_ 

Джей Барушель, 37 лет 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет-7

Фото: instagram.com/jonathanadamsaundersbaruchel 

Миранда Керр, 36 лет 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет-10

Фото: instagram.com/mirandakerr 

Андрей Гайдулян, 35 лет 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет-13

Фото: instagram.com/gaydulyan 

Элисон Пилл, 34 года 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет-16

Фото: instagram.com/msalisonpill 

Анна Кендрик, 34 года 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет-19

Фото: instagram.com/annakendrick47 

Эллен Пейдж, 32 года 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет-22

Фото: instagram.com/umbrella_academy_italy 

Майкл Сера, 31 год 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет-25

Фото: instagram.com/michaelcerasource 

Дэниэл Рэдклифф, 30 лет 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет-28

Фото: instagram.com/daniel9340 

Томас Сэнгстер, 29 лет 

Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет-31

Фото: instagram.com/sangster.real    

А ещё мы недавно показывали, как современные российские артисты выглядели в возрасте своих детей.

Узнать знаменитостей в их юные годы несложно – здесь подробнее

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