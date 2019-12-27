Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет

Выглядеть намного моложе своего возраста в детстве это ужасно, но потом все завидуют. В жизни мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда один ребёнок в 18 выглядит на 13 лет, а другой в те же 18 – на 30 лет.

А сможете вспомнить парочку актёров, которые в свои давно за 20 выглядят как подростки? На ум сразу приходит Томас Сэнгстер, правда? Мы тоже вспомнили о нём и попытались найти знаменитостей, которые смогли бы потягаться с Сэнгстером в умении выглядеть значительно моложе своих лет.

Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет

Пожалуй, Томас остался непревзойдённым чемпионом, но мы всё же нашли несколько людей, до определённого уровня приблизившихся к этому актёру.

Джим Парсонс, 46 лет