Как подростки. Показываем знаменитостей, которые выглядят намного моложе своих лет
Выглядеть намного моложе своего возраста в детстве это ужасно, но потом все завидуют. В жизни мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда один ребёнок в 18 выглядит на 13 лет, а другой в те же 18 – на 30 лет.
А сможете вспомнить парочку актёров, которые в свои давно за 20 выглядят как подростки? На ум сразу приходит Томас Сэнгстер, правда? Мы тоже вспомнили о нём и попытались найти знаменитостей, которые смогли бы потягаться с Сэнгстером в умении выглядеть значительно моложе своих лет.
Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет
Пожалуй, Томас остался непревзойдённым чемпионом, но мы всё же нашли несколько людей, до определённого уровня приблизившихся к этому актёру.
Джим Парсонс, 46 лет
Фото: instagram.com/therealjimparsons
Элайджа Вуд, 38 лет
Фото: instagram.com/lydia_sun_
Джей Барушель, 37 лет
Фото: instagram.com/jonathanadamsaundersbaruchel
Миранда Керр, 36 лет
Фото: instagram.com/mirandakerr
Андрей Гайдулян, 35 лет
Фото: instagram.com/gaydulyan
Элисон Пилл, 34 года
Фото: instagram.com/msalisonpill
Анна Кендрик, 34 года
Фото: instagram.com/annakendrick47
Эллен Пейдж, 32 года
Фото: instagram.com/umbrella_academy_italy
Майкл Сера, 31 год
Фото: instagram.com/michaelcerasource
Дэниэл Рэдклифф, 30 лет
Фото: instagram.com/daniel9340
Томас Сэнгстер, 29 лет
Фото: instagram.com/sangster.real
А ещё мы недавно показывали, как современные российские артисты выглядели в возрасте своих детей.
Узнать знаменитостей в их юные годы несложно – здесь подробнее.