Прошёл год. Хью Джекман всё-таки надел смешной свитер, как у Райана Рейнольдса

Новогодний мем с Райаном Рейнольдсом получил продолжение. В этот раз Хью Джекман всё-таки надел тот странный свитер. Ровно год назад – 21 декабря – Джекман и Джейк Джилленхол пригласили Рейнольдса на вечеринку. Однако актёры сообщили своему другу, что нужно обязательно прийти в каком-нибудь смешном свитере.

Фото: instagram.com/vancityreynolds

Райан поверил и выбрал красно-зелёный предмет одежды с огромным жёлтым бантом. Когда исполнитель роли Дэдпула пришёл в гости, выяснилось, что только он один знал о подобном дресс-коде. Весело было всем, кроме Рейнольдса.

Фото: instagram.com/vancityreynolds

Теперь Хью решил компенсировать свою прошлую новогоднюю шутку и надел такой же свитер. «Поверить не могу, что я тоже согласился надеть такую одежду», – написал Джекман на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/thehughjackman

Поклонники Хью тоже не могли в это поверить. Впрочем, все признали, что пусть актёры и подшучивают друг над другом, они всё равно являются настоящими друзьями.

Фото: instagram.com/thehughjackman