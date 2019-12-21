Прошёл год. Хью Джекман всё-таки надел смешной свитер, как у Райана Рейнольдса
Новогодний мем с Райаном Рейнольдсом получил продолжение. В этот раз Хью Джекман всё-таки надел тот странный свитер.
Ровно год назад – 21 декабря – Джекман и Джейк Джилленхол пригласили Рейнольдса на вечеринку. Однако актёры сообщили своему другу, что нужно обязательно прийти в каком-нибудь смешном свитере.
Фото: instagram.com/vancityreynolds
Райан поверил и выбрал красно-зелёный предмет одежды с огромным жёлтым бантом. Когда исполнитель роли Дэдпула пришёл в гости, выяснилось, что только он один знал о подобном дресс-коде. Весело было всем, кроме Рейнольдса.
Фото: instagram.com/vancityreynolds
Теперь Хью решил компенсировать свою прошлую новогоднюю шутку и надел такой же свитер.
«Поверить не могу, что я тоже согласился надеть такую одежду», – написал Джекман на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/thehughjackman
Поклонники Хью тоже не могли в это поверить. Впрочем, все признали, что пусть актёры и подшучивают друг над другом, они всё равно являются настоящими друзьями.
Фото: instagram.com/thehughjackman
Кстати, нам их дружба напомнила об отношениях между принцами Гарри и Уильямом, которые тоже любят подколоть один одного.
Например, весёлый случай произошёл, когда старший брат не знал, что сказать о Кейт Миддлтон (здесь подробнее).