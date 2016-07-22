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Самый богатый: Forbes назвал самых обеспеченных российских актеров

22 июля 2016 08:44
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Новости России. Журнал Forbes представил рейтинг самых обеспеченных российских актеров. На вершине ТОПа разместился Дмитрий Нагиев, его доход составляет 3,2 миллиона долларов.

Самый богатый: Forbes назвал самых обеспеченных российских актеров-1


Фото. Дмитрий Нагиев

На втором месте – актер и режиссер Федор Бондарчук. Его состояние оценивается в 1,3 миллиона долларов.


Фото. Федор Бондарчук

Самый богатый: Forbes назвал самых обеспеченных российских актеров-3

Третье место в рейтинге досталось худруку МХТ имени Чехова, актеру и режиссеру Олегу Табакову (1,1 миллиона долларов).


Фото. Олег Табаков

Самый богатый: Forbes назвал самых обеспеченных российских актеров-5

Четвертую строчку рейтинга разделили единственная женщина в рейтинге Светлана Ходченкова и Владимир Машков. За прошедший год они заработали по миллиону долларов.


Фото. Светлана Ходченкова

В рейтинг самых обеспеченных актеров, по версии Forbes, также вошли Данила Козловский (0,9 млн долларов), Константин Хабенский (0,8 млн долларов) и Сергей Безруков (0,6 млн долларов).

Замыкает рейтинг обеспеченных актеров – Никита Михалков. Его доход – 0,35 млн долларов.

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# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Дмитрий Нагиев

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