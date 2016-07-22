Самый богатый: Forbes назвал самых обеспеченных российских актеров

Новости России. Журнал Forbes представил рейтинг самых обеспеченных российских актеров. На вершине ТОПа разместился Дмитрий Нагиев, его доход составляет 3,2 миллиона долларов.



Фото. Дмитрий Нагиев



На втором месте – актер и режиссер Федор Бондарчук. Его состояние оценивается в 1,3 миллиона долларов.





Фото. Федор Бондарчук

Третье место в рейтинге досталось худруку МХТ имени Чехова, актеру и режиссеру Олегу Табакову (1,1 миллиона долларов).





Фото. Олег Табаков

Четвертую строчку рейтинга разделили единственная женщина в рейтинге Светлана Ходченкова и Владимир Машков. За прошедший год они заработали по миллиону долларов.





Фото. Светлана Ходченкова