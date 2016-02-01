Свадьбы не будет: Светлана Ходченкова и Георгий Петришин расстались за месяц до торжества

По другой информации их отношения не заладились из-за постоянной занятости Георгия. Со слов друзей, на работе молодой человек «проводил 24 часа».

Светлана и Георгий были вместе пять лет. И в прошлом году поклонники актрисы долго обсуждали романтичное предложение руки и сердца, сделанное на глазах у десятков зрителей. 28 мая на сцену Театра Киноактера после окончания антрепризы «История любви. Книга ошибок» поднялся мужчина. Им оказался бизнесмен Георгий Петришин.

Опустившись на колено, он попросил Светлану стать его женой. Изумленная и счастливая Ходченкова ответила согласием. Как это было – смотрите здесь.