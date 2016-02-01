Свадьбы не будет: Светлана Ходченкова и Георгий Петришин расстались за месяц до торжества
Новости России. Известная российская актриса Светлана Ходченкова и предприниматель Георгий Петришин расторгли помолвку.
Как сообщает StarHit, ссылаясь на источник, причиной стала старая ссора, которую возлюбленные не смогли пережить.
По другой информации их отношения не заладились из-за постоянной занятости Георгия. Со слов друзей, на работе молодой человек «проводил 24 часа».
Светлана Ходченкова и Георгий Петришин
Светлана и Георгий были вместе пять лет. И в прошлом году поклонники актрисы долго обсуждали романтичное предложение руки и сердца, сделанное на глазах у десятков зрителей. 28 мая на сцену Театра Киноактера после окончания антрепризы «История любви. Книга ошибок» поднялся мужчина. Им оказался бизнесмен Георгий Петришин.
Опустившись на колено, он попросил Светлану стать его женой. Изумленная и счастливая Ходченкова ответила согласием. Как это было – смотрите здесь.
Как пишет «Комсомольская правда», бизнесмен и актриса расстались друзьями.
Георгий Петришин («Комсомольской правде»):
Мне нечего вам сказать, кроме того, что мы действительно разошлись, и остались в хороших дружеских отношениях. Я всегда буду помогать Свете и поддерживать ее, так как она остается для меня дорогим человеком.