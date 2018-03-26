«Предпринимай». История успеха владелицы кафе

Сегодня в рубрике мы расскажем о том, что бизнес может быть успешным и в регионе. Пример тому – семья Войтешонок. А наши опытные эксперты поделятся советами, где взять средства «на старте».

Валентина Войтешенок начинала еще в девяностых. Но идея с кафе возникла в 2000 году после прохождения курсов по менеджменту.

Валентина Войтешонок, бизнесвумен:

Когда ты заканчиваешь те курсы, нужно было выпускной написать, чем бы ты хотел заниматься. И будучи тогда в Литве, я увидела рестораны, которые были в национальном стиле, насколько это было интересно, насколько они любили это. Наша история и наша культура связана, имеют много общего. Я подумала, почему бы в моем маленьком городке не сделать такой бизнес.

И сделала. Так здесь и появилось это уютное кафе. Ведь главное в бизнесе не боятся рисковать и верить в успех. Хотя никакого капитала не было. Государство со своей стороны оказывает поддержку начинающим предпринимателям. Во-первых, это кредиты банков на развитие бизнеса, во-вторых, конкурсные программы Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Инна Ерофеева, заместитель генерального директора Белорусского фонда финансовой поддержки:

Сегодня программа реализуется в двух направлениях. Финансовая поддержка оказывается на условиях займа либо предоставления имущества на условиях финансовой аренды. Для этого необходимо обратиться в фонд и поучаствовать в конкурсе, конкурсные условия абсолютно не должны пугать представителей малого бизнеса. Это могут быть как предприятия на этапе начального развития, так и предприятия, которые уже устойчиво стоят на ногах, так и те, которые предполагают рост.

Правлением фонда установлено и льготное финансирование, по ставке семь процентов годовых. А что же необходимо для подачи заявки? Инна Ерофеева:

Для этого необходимо предоставить определенный пакет документов, которые будут включать в себя общие правоустанавливающие документы, бухгалтерская отчетность, если предприятие ведет свою деятельность, и обязательно технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта, в котором предприятие должно убедить, в первую очередь, себя и потом уже коллегию фонда в том, что оно намерено сделать.

Удалось убедить и Валентине Михайловне. Горящие глаза и огромное желание сделали свое дело. Валентина Войтешонок:

Был написан, конечно же, хороший бизнес-план со специалистами, он неоднократно менялся, что-то уточнялось. Я поехала в банк, потому что только они могли меня спасти. И в итоге они мне поверили. Хотя это время пришлось на большие скачки процентов банковских, потихоньку с теми людьми, которые были рядом, мы справились.

Зайдем в кафе и увидим изнутри, как выглядит успешный бизнес. Уютное помещение, деревянная мебель и колоритный интерьер. Попадаешь в атмосферу домашнего уюта. Ведь в каждый цветочек, каждую деталь женщина вложила свою душу. Хотя, признается, что есть и больные места.