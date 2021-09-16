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​Талибы намерены создать регулярную армию в Афганистане

16 сентября 2021 07:32
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Новости Афганистана. Талибы сделали неожиданное заявление. Руководители движения сообщили, что намерены создать регулярную армию. Реакции на эту новость пока не последовало, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Талибы намерены создать регулярную армию в Афганистане-1

Сейчас мировое сообщество занято тем, как помочь афганскому народу пережить эту зиму. В стране не хватает ни продуктов, ни горючего, ни предметов первой необходимости. Из-за последних событий ВВП уже сократился на 13 %, и это, по мнению специалистов, далеко не предел.

​Талибы намерены создать регулярную армию в Афганистане-4

По сообщению ООН, 4 миллиона жителей страны находятся в критическом положении. А к концу года 97 % из них окажутся за чертой бедности.

# Международная политика # Фотофакт

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