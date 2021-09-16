​Талибы намерены создать регулярную армию в Афганистане

Новости Афганистана. Талибы сделали неожиданное заявление. Руководители движения сообщили, что намерены создать регулярную армию. Реакции на эту новость пока не последовало, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас мировое сообщество занято тем, как помочь афганскому народу пережить эту зиму. В стране не хватает ни продуктов, ни горючего, ни предметов первой необходимости. Из-за последних событий ВВП уже сократился на 13 %, и это, по мнению специалистов, далеко не предел.