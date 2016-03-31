Федор Бондарчук готовится к свадьбе со звездой «Саранчи»?

Новости России. Неделю назад одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса заявила о разводе. Расставание Федора и Бондарчука с супругой Светланой бурно обсуждалось на просторах Интернета. Они заявили, что после развода намерены остаться друзьями. За плечами Бондарчуков 25 лет брака, у них двое детей и двое внуков.

Так, 7days.ru пишет, что Бондарчук готовится к свадьбе с 27-летней Паулиной Андреевой. Зрители знают Андрееву по фильмам «Метод» и «Оттепель». Ее имя сейчас на слуху и благодаря роли в эротическом триллере «Саранча», который недавно с успехом прошел на телеэкранах. Кстати, работа в «Саранче» стала дебютной ролью актрисы. Паулина Андреева в «Оттепели»

Роман Бондарчука и Андреевой начался осенью прошлого года. Об этом знали только близкие.

Ни Федор, ни Паулина свои отношения пока никак не комментируют.

Кстати, два месяца назад после интервью с Паулиной для своей программы «Кино в детялях» Бондарчук не смог сдержать восторга. «Красивая. Смелая. Талантливая. Необычная», – такие эпитеты подбирает режиссер, характеризуя актрису. Зрители отметили, что главной деталью этого выпуска «стала химия» между ведущим и гостьей.

Федор Бондарчук:

Никакая Паулина не специальная – она шикарная просто, и всё! Я впервые увидел её на «Номере 13D» (спектакль в МХТ им. Чехова). Меня сшибло просто, потому что в консервативном театре какая-то абсолютная красота выступила. Сногсшибательная! Вау! Это было сильное впечатление. Это был взрыв фейерверка, такое эмоциональное впечатление меня как зрителя. Хотя я подготовленный зритель. Но тем не менее. Это дорого стоит. Она какая-то новая, новое явление.