«PROзвёзд». Россияне требуют лишить Киркорова звания Народного артиста

Поп-король Филипп Киркоров шокировал общественность скандальным клипом «Цвет настроения синий», в котором приняли участие многие российские звёзды, подчас представ в самых неожиданных образах. Видео за пять дней собрало более четырнадцати миллионов просмотров на YouTube. Цифра продолжает расти с геометрической прогрессией, наравне с недовольными гражданами. Филипп Киркоров сменил имидж ради нового клипа. Его герои – от Бузовой до Баскова (подробности).

Дальше всех в своём возмущении пошёл житель Тюмени Антон Тиханов, создавший петицию на имя президента России Владимира Путина и министра культуры Владимира Мединского с просьбой лишить Киркорова звания Народного артиста России. Молодой человек осудил артиста за неприличные жесты и асоциальные действия в клипе. Подобное поведение, по его мнению, никак не может соответствовать высокому званию, которого удостоили Филиппа Киркорова. Автор петиции подчеркнул, что, по его мнению, Народный артист должен «пропагандировать вечные ценности и являть собой пример для подражания подрастающему поколению, а не гнаться за трендами ради личной популярности». Свои подписи под обращением уже успели оставить более трех с половиной тысяч человек. У солистов Naviband родился первенец: пара опубликовала трогательные фото из роддома У солистов группы NaviBand, которая представляла Беларусь на конкурсе "Евровидение", родился сын. Первенец Ксении и Артёма Лукьяненко появился на свет 1 мая.

Радостной новостью новоиспечённый отец незамедлительно поделился в Инстаграм со своими подписчиками. Новорождённого мальчика назвали Матей.

В Москве прошли соревнования по фигурному катанию для маленьких детей. В «Кубке Евгения Плющенко» принимали участие и воспитанники его академии. Они завоевали целых четыре медали из двадцати одной возможной – три «бронзы» и одно «золото». Нужно ли говорить, что главная награда досталась 5-летнему Саше Плющенко? Разумеется, победа Гном-Гномыча, как ласково называют мальчика близкие, вызвала много обсуждений и споров в сети. Злопыхатели уверены: соревнования были организованы лишь для того, чтобы у юного фигуриста появилась медаль. «И платья режут, и в коньки подбрасывают гвоздики»: как фигуристка Мария Салдакаева тренируется в Пружанах и у Плющенко

Отец малыша и, по совместительству, тренер Евгений Плющенко выступил в защиту сына, напомнив общественности: заслуги ребёнка преуменьшать он не позволит. Маленький Саша ежедневно проводит несколько часов на катке, занимается гимнастикой, общей физической подготовкой – и все это вместо того, чтобы часами смотреть мультики или играть на планшете. Кроме того, мальчик буквально «болен» фигурным катанием. Со льда его уводят каждый раз чуть ли не со слезами.

Орландо Блум устроил для Кэти Перри чудесные «римские каникулы». И хотя Кэти не слишком похожа на Одри Хепберн, сыгравшую героиню одноименного фильма, ее поездка с любимым получилась красивой и романтичной. «Посмотрите, во-первых, на ее прекрасный почерк»: сценарий Хепберн продан за рекордную сумму

Кэти и Орландо вдоволь нагулялись по городу и даже удостоились аудиенции Папы Римского, который благословил и Перри, и Блума.