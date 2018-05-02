У солистов Naviband родился первенец: пара опубликовала трогательные фото из роддома
Новости Беларуси. Солисты белорусской группы Naviband, которые принимали участие в конкурсе «Евровидение-2017», впервые стали родителями.
У пары 1 мая родился сын.
Музыканты назвали это событие «самым неверагодным пачуццём на Зямлі».
Naviband: «Такіх сінглаў мы яшчэ не выпускалі» (читать далее).
Фото: instagram.com/naviband
Артем Лукьяненко и Ксения Жук опубликовали в Instagram несколько трогательных снимков, которые были сделаны в день рождения сына.
На одном из снимков видно, что мальчик родился в 11.30 утра. Его вес – 3 килограмма 510 грамм, а рост – 55 сантиметров.
На второй фотографии счастливый отец держит на руках новорожденного.
Напомним, что о беременности солистки группы пара объявила в клипе, который выпустила зимой минувшего года.
В сентябре 2017 года солисты группы Naviband отметили кожаную свадьбу – здесь подробнее.