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У солистов Naviband родился первенец: пара опубликовала трогательные фото из роддома

02 мая 2018 07:21
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Новости Беларуси. Солисты белорусской группы Naviband, которые принимали участие в конкурсе «Евровидение-2017», впервые стали родителями.

У пары 1 мая родился сын.

Музыканты назвали это событие «самым неверагодным пачуццём на Зямлі».

Naviband: «Такіх сінглаў мы яшчэ не выпускалі» (читать далее).

У солистов Naviband родился первенец: пара опубликовала трогательные фото из роддома-1

Фото: instagram.com/naviband

Артем Лукьяненко и Ксения Жук опубликовали в Instagram несколько трогательных снимков, которые были сделаны в день рождения сына.

На одном из снимков видно, что мальчик родился в 11.30 утра. Его вес – 3 килограмма 510 грамм, а рост – 55 сантиметров.

У солистов Naviband родился первенец: пара опубликовала трогательные фото из роддома-4

На второй фотографии счастливый отец держит на руках новорожденного.

У солистов Naviband родился первенец: пара опубликовала трогательные фото из роддома-7

Напомним, что о беременности солистки группы пара объявила в клипе, который выпустила зимой минувшего года.

В сентябре 2017 года солисты группы Naviband отметили кожаную свадьбу – здесь подробнее.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Ксения Жук # Артём Лукьяненко

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