У солистов Naviband родился первенец: пара опубликовала трогательные фото из роддома

Naviband: «Такіх сінглаў мы яшчэ не выпускалі» ( читать далее) .

Музыканты назвали это событие «самым неверагодным пачуццём на Зямлі».

Новости Беларуси. Солисты белорусской группы Naviband, которые принимали участие в конкурсе «Евровидение-2017», впервые стали родителями.

Артем Лукьяненко и Ксения Жук опубликовали в Instagram несколько трогательных снимков, которые были сделаны в день рождения сына.

На одном из снимков видно, что мальчик родился в 11.30 утра. Его вес – 3 килограмма 510 грамм, а рост – 55 сантиметров.