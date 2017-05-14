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Naviband рассекретили свои отношения на сцене «Евровидения»: комментарий артистов

14 мая 2017 10:32
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Новости Беларуси. Десятки белорусских флагов в поддержку группы «Naviband» взмывали над главной ареной песенного конкурса «Евровидение» накануне. В финале участники от нашей страны стали семнадцатыми. Всего за победу боролись 26 исполнителей.

Удача улыбнулась португальскому артисту. Сальвадор пел песню о любви, так же, как и белорусский дуэт, на родном языке. К слову, выступление наших конкурсантов имело необычный финал. Поцелуй Артема и Ксении раскрыл их тайну для многих. Они муж и жена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Naviband рассекретили свои отношения на сцене «Евровидения»: комментарий артистов-1

Артем Лукьяненко, группа «Naviband»:
Тры гады таму мы жартавалі, калі мы раскажам журналістам, што мы разам. А давай калі мы будзем у фінале. Тады мы зможам раскрыць увесь сакрэт.

# Культура # Артём Лукьяненко # Евровидение 2017

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