Naviband рассекретили свои отношения на сцене «Евровидения»: комментарий артистов

Новости Беларуси. Десятки белорусских флагов в поддержку группы «Naviband» взмывали над главной ареной песенного конкурса «Евровидение» накануне. В финале участники от нашей страны стали семнадцатыми. Всего за победу боролись 26 исполнителей.

Удача улыбнулась португальскому артисту. Сальвадор пел песню о любви, так же, как и белорусский дуэт, на родном языке. К слову, выступление наших конкурсантов имело необычный финал. Поцелуй Артема и Ксении раскрыл их тайну для многих. Они муж и жена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.