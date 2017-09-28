Сценарий фильма «Завтрак у Тиффани» с пометками Хепберн ушел с молотка за рекордную сумму

Новости Великобритании. В Лондоне на аукционе был продан сценарий к фильму «Завтрак у Тиффани» с пометками актрисы Одри Хепберн, которая исполнила главную роль в культовой мелодраме.

Цена за лот была рекордной для сценариев – экземпляр продали за 632,7 тысячи фунтов стерлингов. Предварительная оценка стоимости лота была меньше почти в десять раз.