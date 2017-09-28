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Сценарий фильма «Завтрак у Тиффани» с пометками Хепберн ушел с молотка за рекордную сумму

28 сентября 2017 08:15
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Новости Великобритании. В Лондоне на аукционе был продан сценарий к фильму «Завтрак у Тиффани» с пометками актрисы Одри Хепберн, которая исполнила главную роль в культовой мелодраме.

Цена за лот была рекордной для сценариев – экземпляр продали за 632,7 тысячи фунтов стерлингов. Предварительная оценка стоимости лота была меньше почти в десять раз.

Одри Хепберн – символ эпохи 60-х, икона стиля и элегантности, эталон сдержанности и прекрасного вкуса 

Сценарий фильма «Завтрак у Тиффани» с пометками Хепберн ушел с молотка за рекордную сумму-1

Фото: Donaldson Collection/Getty Images

В сценарии имеются не только пометки актрисы, но и сцены, которые не вошли в финальную версию картины.

Сценарий фильма «Завтрак у Тиффани» с пометками Хепберн ушел с молотка за рекордную сумму-4

Фото: 1961 Paramount

Кроме данного лота на аукционе также выставлены другие личные вещи актрисы – фотографии, аксессуары, документы и одежда.

Кстати, платье для фильма «Завтрак у Тиффани» было дизайнерским и ушло с молотка почти за миллион долларов – здесь подробнее.

# Фотофакт # Звезды # Одри Хепберн

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