Сценарий фильма «Завтрак у Тиффани» с пометками Хепберн ушел с молотка за рекордную сумму
Новости Великобритании. В Лондоне на аукционе был продан сценарий к фильму «Завтрак у Тиффани» с пометками актрисы Одри Хепберн, которая исполнила главную роль в культовой мелодраме.
Цена за лот была рекордной для сценариев – экземпляр продали за 632,7 тысячи фунтов стерлингов. Предварительная оценка стоимости лота была меньше почти в десять раз.
Одри Хепберн – символ эпохи 60-х, икона стиля и элегантности, эталон сдержанности и прекрасного вкуса
Фото: Donaldson Collection/Getty Images
В сценарии имеются не только пометки актрисы, но и сцены, которые не вошли в финальную версию картины.
Кроме данного лота на аукционе также выставлены другие личные вещи актрисы – фотографии, аксессуары, документы и одежда.
Кстати, платье для фильма «Завтрак у Тиффани» было дизайнерским и ушло с молотка почти за миллион долларов – здесь подробнее.