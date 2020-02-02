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Под Минском возобновили съёмки сериала «Сваты-7»

02 февраля 2020 09:15
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Новости Беларуси. С 28 января в деревне Дуличи продолжились съёмки седьмого сезона «Сватов». 

Как сообщает kp.by, съёмки проходят там же, где и в августе 2017 года, – в доме семьи Виктора и Светланы Празецких. Сейчас из актёров задействованы только Фёдор Добронравов и Татьяна Кравченко, но вместе со съёмочной группой людей так много, что в доме едва хватает места для всех. 

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За прошедшее время в доме была изменена кухня, поэтому пришлось внести поправки в сценарий. Что интересно, для съёмок был нужен снег, и когда уже был подготовлен искусственный, в Минске и пригороде как раз выпал настоящий. 

Под Минском возобновили съёмки сериала «Сваты-7»-1

Фото: instagram.com/svati__95 

Ожидается, что съёмки продлятся ещё несколько дней в феврале, а затем возобновятся только в мае. 

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«Вся обстановка и аппаратура останутся в нашем доме. Но это всё мелочи, нам так нравится, что съёмки проходят у нас», – рассказали в комментарии изданию «Комсомольская правда» Празецкие. 

Стоит упомянуть, что создание сериала ещё проходит в доме под Дзержинском, а также в Заславле. 

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Под Минском возобновили съёмки сериала «Сваты-7»-4

Фото: instagram.com/svati__95 

Напомним, съёмки первого сезона «Сватов» проходили в Киеве. Сериал был тепло встречен зрителями, поэтому было решено выпустить ещё несколько сезонов. Предполагалось, что шестой станет заключительным, однако в 2015 году начались съёмки седьмого сезона. По разным причинам они откладывались, а недавно Фёдор Добронравов, исполняющий одну из главных ролей в сериале, сказал, что седьмой сезон всё-таки будет. 

По словам актёра, премьера нового сезона запланирована на 2021 год – здесь подробности

# Кино # калейдоскоп # Виктор Празецкий # Светлана Празецкая # Федор Добронравов # Татьяна Кравченко

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