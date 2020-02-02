Под Минском возобновили съёмки сериала «Сваты-7»

Новости Беларуси. С 28 января в деревне Дуличи продолжились съёмки седьмого сезона «Сватов».

Как сообщает kp.by, съёмки проходят там же, где и в августе 2017 года, – в доме семьи Виктора и Светланы Празецких. Сейчас из актёров задействованы только Фёдор Добронравов и Татьяна Кравченко, но вместе со съёмочной группой людей так много, что в доме едва хватает места для всех.

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За прошедшее время в доме была изменена кухня, поэтому пришлось внести поправки в сценарий. Что интересно, для съёмок был нужен снег, и когда уже был подготовлен искусственный, в Минске и пригороде как раз выпал настоящий.