Врачи назвали неожиданный признак скорого инфаркта

Новости Германии. Немецкие кардиологи назвали один из признаков приближающегося инфаркта.

Как сообщает Focus.de, учащённое сердцебиение не несёт в себе угрозы, как и если сердце сбивается с ритма. Однако врачи добавили, что если ритм сердцебиения нарушается несколько раз в день и длится дольше 30 секунд, то нужно обследоваться.

Иногда оказывается, что в организме не хватает калия, это и привозит к нарушениям ритма. Есть простой способ проверить это – пару дней съедать по два банана или абрикоса. Если ситуация улучшилась, значит действительно не хватает калия.

Что касается инфаркта, на него может указывать боль в ногах. Есть два признака.

Первый – если при ходьбе возникает боль в икрах и человек вынужден часто останавливаться. Это называется «болезнь витрины» – словно человек остановился, чтобы посмотреть товары в витринах.

Второй – если лежащий человек испытывает боль вокруг пальцев, которая проходит, когда он поднимается с кровати.

Оба признака указывают на атеросклероз сосудов нижних конечностей. Это хроническое заболевание, при котором сужается просвет артерий и ухудшается кровоток в них.

Атеросклероз указывает на возможность развития многих болезней, в том числе сердечно-сосудистых. Поэтому, если наблюдается вышеописанная боль в ногах, желательно пройти обследование, чтобы в случае необходимости успеть предотвратить инфаркт.

Несколько месяцев назад мы рассказывали о том, как уменьшить риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.