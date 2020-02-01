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Врачи назвали неожиданный признак скорого инфаркта

01 февраля 2020 14:28
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Новости Германии. Немецкие кардиологи назвали один из признаков приближающегося инфаркта. 

Как сообщает Focus.de, учащённое сердцебиение не несёт в себе угрозы, как и если сердце сбивается с ритма. Однако врачи добавили, что если ритм сердцебиения нарушается несколько раз в день и длится дольше 30 секунд, то нужно обследоваться. 

Иногда оказывается, что в организме не хватает калия, это и привозит к нарушениям ритма. Есть простой способ проверить это – пару дней съедать по два банана или абрикоса. Если ситуация улучшилась, значит действительно не хватает калия. 

Что касается инфаркта, на него может указывать боль в ногах. Есть два признака. 

Первый – если при ходьбе возникает боль в икрах и человек вынужден часто останавливаться. Это называется «болезнь витрины» – словно человек остановился, чтобы посмотреть товары в витринах. 

Второй – если лежащий человек испытывает боль вокруг пальцев, которая проходит, когда он поднимается с кровати. 

Оба признака указывают на атеросклероз сосудов нижних конечностей. Это хроническое заболевание, при котором сужается просвет артерий и ухудшается кровоток в них. 

Атеросклероз указывает на возможность развития многих болезней, в том числе сердечно-сосудистых. Поэтому, если наблюдается вышеописанная боль в ногах, желательно пройти обследование, чтобы в случае необходимости успеть предотвратить инфаркт. 

Несколько месяцев назад мы рассказывали о том, как уменьшить риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Есть один важный фактор, без которого даже спорт и правильное питание не помогут (подробности здесь). 

# Ученые # калейдоскоп

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