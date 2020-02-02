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Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях

02 февраля 2020 07:43
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Зима радует тёплой погодой, пением птиц и навевает мысли о скорой поездке на дачу. Кого-то ожидают шашлыки, кого-то – возня в огороде, а кто-то любит мастерить. Тем, кто отважился построить что-то более или менее крупное, уже пора набираться сил. 

Чтобы помочь таким людям оценить масштаб предстоящей работы, мы решили показать, как один из пользователей соцсетей строил сарай. На всё у него ушло чуть больше года. Мужчина ожидал, что закончит за пару выходных, но в итоге потратил 378 дней. 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -1

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -3

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -5

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -7

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -9

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -11

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -13

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -15

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -17

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -19

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -21

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -23

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -25

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -27

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -29

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -31

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -33

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -35

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -37

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -39

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -41

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -43

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

Планировалось потратить пару выходных, а ушло больше года. Как мужчина строил сарай в 23 фотографиях -45

Фото: imgur.com/user/in3rtia 

В конце автор публикации добавил, что ему ещё предстоит выселить кроликов, которые обосновались под сараем, а также сделать желоба, чтобы отводить дождевую воду, но в целом он остался доволен своим творением. 

Несколько месяцев назад мы рассказывали о мужчине, который построил себе дом из грузовых контейнеров.

Как выглядит трёхэтажная недвижимость – смотрите здесь

# Недвижимость # калейдоскоп # Фотофакт

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