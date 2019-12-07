Двойняшки из «Сватов». Как выглядят Никита и Вика Ковалёвы 7 лет спустя?

С момента выхода на экраны сериала «Сваты», полюбившегося миллионам зрителей, прошло уже одиннадцать лет. Сейчас готовится седьмой сезон, однако когда публика сможет вновь увидеть семьи Будько и Ковалёвых неясно.

За минувшие годы актёры сильно изменились, особенно это касается детей. Мы решили выяснить, как сейчас выглядят двойняшки Никита и Вика Ковалёвы.

Анна Полищук

Девушке уже 16 лет. За прошедшие годы она успела сняться в кинолентах «1+1 дома», «Домоправитель» и «Ласточкино гнездо». По словам Анны, ей весьма интересно смотреть на маленькую себя, и она счастлива, что ей довелось поучаствовать в съёмках, которые проходили очень весело.