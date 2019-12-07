Двойняшки из «Сватов». Как выглядят Никита и Вика Ковалёвы 7 лет спустя?
С момента выхода на экраны сериала «Сваты», полюбившегося миллионам зрителей, прошло уже одиннадцать лет. Сейчас готовится седьмой сезон, однако когда публика сможет вновь увидеть семьи Будько и Ковалёвых неясно.
За минувшие годы актёры сильно изменились, особенно это касается детей. Мы решили выяснить, как сейчас выглядят двойняшки Никита и Вика Ковалёвы.
Анна Полищук
Девушке уже 16 лет. За прошедшие годы она успела сняться в кинолентах «1+1 дома», «Домоправитель» и «Ласточкино гнездо». По словам Анны, ей весьма интересно смотреть на маленькую себя, и она счастлива, что ей довелось поучаствовать в съёмках, которые проходили очень весело.
Фото: instagram.com/anna_polishchyk
В реальной жизни Полищук не доставляла родственникам столько хлопот, как в сериале, хотя девушка признаёт, что не была совсем уж спокойным ребёнком. В качестве хобби можно назвать пение, но не на профессиональном уровне.
Фото: instagram.com/anna_polishchyk
Анна в последнее время снималась не слишком часто, потому что готовилась к поступлению.
Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет
Фото: instagram.com/anna_polishchyk
Константин Чернокрылюк
Юноше тоже 16 лет. Фильмография Чернокрылюка ощутимо объёмнее, чем у его коллеги. Актёр снялся в кинокартинах «Полёт бабочки», «Мечты из пластилина», «Брат за брата-2», «Домоправитель», «Я тебя найду» и других. Если говорить о будущих проектах, Константин хотел бы сняться в каком-нибудь фильме ужасов.
Фото: instagram.com/kostyachernokryliuk
В детстве Чернокрылюк занимался не только сценическим искусством, но ещё танцами и айкидо. Изучил французский, немецкий и английский языки, хотя насколько хорошо он ими владеет неизвестно. Играет на гитаре.
Фото: instagram.com/kostyachernokryliuk
После выхода пятого сезона «Сватов» юношу начали узнавать на улицах, подходят поздороваться в школе. В то же время актёр отмечает, что сам он не изменился, изменилось отношение к нему.
Фото: instagram.com/kostyachernokryliuk
Между собой Константин и Анна практически не общаются, пересекаются только на различных конференциях и, конечно, во время съёмок. Кстати, самый долгий съёмочный день длился около 16 часов.
Ранее мы показывали, как изменились актрисы, сыгравшие внучку Женю.
Посмотреть на похорошевших девушек можно здесь.