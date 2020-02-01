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В Беларуси в январе проснулись бабочки

01 февраля 2020 16:43
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В январе в Беларуси проснулись бабочки. Необычное для этой поры года фото сделано в Пуховичском районе, рассказали в программе «Плюс-минус»

На снимке – насекомое, которое называется «Павлиний глаз». Это дневная бабочка из семейства нимфалид.

В Беларуси в январе проснулись бабочки-1

Тем временем, небесная канцелярия продолжает удивлять белорусов. В конце второго месяца зимы в стране выпал снег.

Слабый минус, слабый плюс со снегом и ветром. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 3 по 9 февраля

В социальных сетях люди делятся фотографиями, а дети не упускают возможности поиграть в снежки. Правда, продлилось такое счастье недолго.

В Беларуси в январе проснулись бабочки-4

# Погода в Беларуси # калейдоскоп

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