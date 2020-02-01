В Беларуси в январе проснулись бабочки

На снимке – насекомое, которое называется «Павлиний глаз». Это дневная бабочка из семейства нимфалид.

В январе в Беларуси проснулись бабочки. Необычное для этой поры года фото сделано в Пуховичском районе, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Тем временем, небесная канцелярия продолжает удивлять белорусов. В конце второго месяца зимы в стране выпал снег.

Слабый минус, слабый плюс со снегом и ветром. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 3 по 9 февраля

В социальных сетях люди делятся фотографиями, а дети не упускают возможности поиграть в снежки. Правда, продлилось такое счастье недолго.