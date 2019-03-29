Пижама неправильная. Как появляется бессонница, и как с ней бороться?

Новости мира. Примерно треть населения планеты в разные периоды своей жизни испытывает трудности со сном. Это, в свою очередь, не только портит настроение, но и может стать причиной различных заболеваний. «– Доктор, почему вместо того, чтобы меня вылечить, вы шутите о моей бессоннице?»

– Это же весело.

– И много у Вас ещё шуток?

– Вам и не снилось», – анекдот. Как сообщает РИА Новости, одна из самых распространённых проблем со сном – бессонница. Её острая форма, которая возникает на фоне стресса, встречается у всех людей. У большинства бессонница со временем проходит, но 15-30% населения Земли страдает хроническим расстройством сна, которое длится более трёх месяцев. По словам руководителя Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперта Европейского общества исследователей сна, кандидата медицинских наук Александра Калинкина, бессонница молодеет и, согласно прогнозам, будет распространяться на всё большее число людей. Одно из недавних исследований показало, что 41% россиян от 20 до 30 лет имеют избыточную дневную сонливость. Основными причинами этого были либо недосыпание, либо хроническая бессонница. Основные причины бессонницы и способы борьбы с нею Американские учёные в одной из своих работ выяснили, что страдающие бессонницей люди испытывают сложности с концентрацией. Точнее, им трудно «включать» области мозга, которые отвечают за сосредоточенность, рабочую память и всё прочее, необходимое для нормальной трудовой деятельности. И, напротив, им было тяжело «отключать» области мозга, которые вызывали блуждающие мысли, не имеющие никакого отношения к делам.

Фото: Кино-Театр.РУ

Помимо этого, нарушения сна влияют даже на гены. Сон должен служить средством отдыха и «перезагрузки» человека, и если с этим возникают проблемы, то изменения появляются даже на уровне генома. Некоторые гены начинают подавляться, а другие – запускаться. И включаются те, которые способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных нарушений и ослабляют иммунитет. Что интересно, в проблемах со сном тоже могут быть виновны гены. Нидерландские учёные изучили данные примерно 1,3 миллиона человек, треть которых имеет проблемы со сном. 956 генов попали под подозрение в провоцировании бессонницы. Эти гены влияют на работу определённых областей головного мозга и на регулирование движений человека (ходьбы, плавания). Японский врач назвал три основных современных проблемы со сном Ещё одно исследование американских учёных показало, что мешающие нормально спать гены вдобавок имеют отношение к депрессии и диабету второго типа. Однако взаимосвязь нарушений сна и депрессии чаще встречается у людей европейского происхождения. Калинкин уточняет, что хотя проблемы могут быть в ДНК, одного этого зачастую недостаточно для проявления бессонницы. Чтобы заработать нарушение сна, нужно недосыпать по будням и старательно высыпаться в выходные, пить много кофеинсодержащих напитков и алкоголя, а также курить. Иногда этого мало и нужно ещё часто перемещаться между часовыми поясами и много времени проводить в местах с избыточной освещённостью, чтобы замедлить выработку гормона сна – мелатонина. По сути, что такое мелатонин? Это гонец, который приходит к мозгу с докладом о положении дел в окружающей среде. Например, «Сейчас темно, медведи где-то бродят, нам нужно спрятаться и отдохнуть» или «По коням, мой господин! Рассвело и пора на охоту, дабы обеспечить наш славный народ провизией». Соответственно, чтобы гонец пришёл к мозгу и доложил, что можно отдохнуть, нужно создать интимную обстановку – темноту и тишину. Учёные объяснили, какое влияние оказывает алкоголь на сон человека

Фото: кадр из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»