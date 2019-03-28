«Меня даже несколько раз хотели побить на водоёме за то, что я отпускал рыбу»

В Беларуси проводится республиканский конкурс под названием «Лучший отпущенный рыболовный трофей года». Одно из условий конкурса – отпустить пойманную рыбу и снять это на видео. Как рыбаки относятся к тому, что нужно отпускать рыбу, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» у многократного победителя конкурса «Лучший отпущенный рыболовный трофей года».

«Призовой фонд немаленький»: как участвовать в конкурсе «Лучший отпущенный рыболовный трофей года»

Валерий Сикиржицкий, многократный победитель конкурса «Лучший отпущенный рыболовный трофей года»:

Если где-то рыбачишь в глубинке, в деревне, где испокон веков рыбу всегда забирали и кушали, то такие случае были. Меня даже как-то несколько раз хотели побить на водоёме за то, что я отпускал рыбу. Я не знаю, что у них там в голове, но какие-то мотивы для этого были.