Как бороться с бессонницей и другими проблемами сна?

Сон – неотъемлемая часть нашей жизни. Он позволяет восполнить физические ресурсы организма и способствует необходимой психической разрядке. Но далеко не каждый может похвастаться спокойным и здоровым ночным отдыхом. Нарушения сна разделяют на несколько групп.

Один из самых распространённых недугов – бессонница. Она не обошла стороной таких известных людей, как Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер, Чарльз Диккенс, Наполеон и многих других.

В народной медицине мёд считается наиболее эффективным снотворным. Растворите его в воде и выпейте на ночь. Если нет аллергии на лавандовое масло, вдохните его перед сном. Это поможет крепко уснуть.

Ещё один ряд заболеваний – снохождение и сноговорение. Для того, чтобы предотвратить их, постелите на пол влажную тряпку. От прикосновения к ней, лунатик сразу проснётся.

Особое внимание необходимо уделить далеко не безобидному храпу. Это предвестник такой тяжёлой болезни, как апноэ сна, другими словами, неконтролируемых остановок дыхания, которые могут достигать 120 секунд. Как оказалось, для белорусов эта проблема весьма актуальна.

В домашних условиях можно приготовить средство от храпа. Нарежьте 2-3 капустных листа и добавьте столовую ложку мёда. Принимайте перед сном в течение месяца.

Справиться с храпом поможет и специальная гимнастика. Подвигайте нижней челюстью, высуньте язык вперёд и с той же силой направьте назад. Если это не помогает, непременно обратитесь к специалисту.

Человек проводит во сне одну треть своей жизни. Мы желаем вам, чтобы это была её прекрасная треть. Будьте здоровы и помните, что крепкий сон – залог счастья, успеха и благополучия.