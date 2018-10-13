Учёные нашли способ избавиться от диабета без лекарств

Новости Канады. Канадские исследователи изучили влияние краткосрочного голодания на людей, у которых диагностирован диабет. К этому их подтолкнули успешные эксперименты британских учёных на мышах.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на BMJ Case Reports, исследование проводилось на трёх пациентах, которые обратились в медучреждение в Торонто с диагнозом инсулинзависимого сахарного диабета 2 типа.

Все три пациента – мужчины от 40 до 70 лет, которым приходилось принимать инсулин, метформин и другие лекарства. Граждане хотели избавиться от симптомов, но не желали идти на операции и были против инвазивных методик лечения. Врачи предложили мужчинам стать участниками эксперимента и попробовать излечиться голоданием.

Два пациента отказывались от приёма пищи через день, третий голодал по трое суток. Испытуемые придерживались такой диеты десять месяцев. Медработники постоянно наблюдали за состоянием здоровья мужчин.

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Оба метода голодания показали положительные результаты. Примерно через месяц участникам эксперимента больше не нужно было принимать лекарства, а уровень инсулина и глюкозы в их крови снизился почти до нормы.

Несколькими месяцами позже пациенты сбросили от 10% до 18% веса и избавились от последствий диабета.

Канадские врачи подчеркнули, что подобные результаты нельзя считать полностью достоверными, поскольку в эксперименте участвовали всего три человека. Медработники призывают учёных провести более масштабные исследования.

Свои рекомендации исследователи аргументируют тем, что, согласно статистике ВОЗ, в мире около 347 миллионов человек болеют сахарным диабетом. У 9 из 10 диабет второго типа, который возникает из-за того, что организм становится невосприимчив к инсулину. А голодание – простая и эффективная методика, позволяющая прекратить приём инсулина и лекарств.

Годом ранее британские врачи на конференции Европейского общества изучения диабета в Лиссабоне обратили внимание на возможность излечения человека от диабета второго типа путём низкокалорийной диеты.

По информации РИА Новости, все симптомы диабетиков можно ликвидировать, даже если у заболевшего был диабет на протяжении десяти лет. Для этого нужно убрать некоторое количество жира из поджелудочной железы. Диетолог отметил, что сделать это можно только при резком похудении.

В 2015 году учёные из Великобритании проводили эксперименты на мышах и обнаружили, что причиной развития диабета второго типа является ожирение поджелудочной железы и печени. Исследователи выяснили, что если удалить грамм жира из этих органов, то полностью пропадали все симптомы болезни. Кроме того, организм начал нормально усваивать инсулин.

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В ходе опытов учёные пришли к выводу, что ожирение поджелудочной железы заставляет её клетки прекратить вырабатывать инсулин. Если жир удалить – клетки вновь начнут производить гормон.

Обрадовавшиеся исследователи нашли несколько десятков добровольцев и провели эксперимент на них. Для страдающих диабетом второго типа была разработана специальная диета, направленная на удаление жира из печени и поджелудочной железы.

В результате испытуемые не только перестали постоянно чувствовать голод и усталость, но и избавились от болезни.

К слову, сейчас британские учёные проводят те самые масштабные клинические испытания, к которым призывают канадские врачи. Если всё пройдёт успешно, то данный способ лечения диабета будет внедрён в клиническую практику.