Японский врач назвал три основных современных проблемы со сном

Новости Японии. Японский врач рассказал о трёх основных проблемах со сном, которые встречаются в настоящее время.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора японского Международного института интегративной медицины сна, главными проблемами со сном профессор Масаси Янагисава называет бессонницу, приступы апноэ во сне и синдром недостаточности сна.

По словам профессора, медикаментозный способ решения этих проблем не всегда правилен. Например, при лечении бессонницы хорошим вариантом будет конгнитивно-поведенческая психотерапия. По эффективности она сравнима с лекарствами и при этом не требуется принимать таблетки, которые могут негативно сказаться на организме. Янасигава признаёт, что в некоторых случаях без снотворного не обойтись, но сперва лучше попробовать психотерапию.

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Масаси отмечает, что в настоящее время люди начинают с подозрением относиться к лечением лекарствами расстройств различного толка. Профессор считает это положительным моментом, по его мнению, сейчас медицина может предложить пациентам высокоэффективные способы немедикаментозного лечения.

Также Янасигава рассказал о выявлении у пациента трёх главных проблем со сном.

При бессоннице люди долго не могут уснуть или часто посыпаются ночью. Страдающие бессонницей нередко испытывают усталость и им сложнее сосредоточиться.

Аналогичные ощущения испытывают люди с приступами апноэ во сне. Страдающие этим синдромом испытывают дневную сонливость, у них ухудшается память, снижается работоспособность, возникает усталость.

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Что касается синдрома недостаточности сна (депривации сна), по мнению профессора, это заболевание пациенты замечают у себя реже всего. Обычно люди не связывают сонливость, раздражительность, частичную потерю контроля над эмоциями, а в некоторых случаях и депрессию, с серьёзным недосыпанием.

По словам Масаси, человек с депривацией сна пытается бороться с этой проблемой самыми разными способами, однако единственным действенным вариантом является простое увеличение продолжительности ночного сна. Профессор подчеркнул, что депривация сна вообще не лечится медикаментозно.