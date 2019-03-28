Прямой эфир

Долгие годы спустя. Кошка вернулась к хозяевам через 8 лет

28 марта 2019 12:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Норвегии. В Норвегии кошка вернулась к хозяевам через восемь лет после пропажи.  

Как сообщает Sandefjords Blad, в 2010 году семья переехала в Саннефьорд из Брюне, вместе с ними была кошка, которую они купили в начале года и назвали Снупси. Вскоре питомец исчез, и хотя животное искали, найти его не удалось. В итоге хозяева подумали, что кошка умерла.  

Прожив в Саннефьорде семь лет, семья вновь переехала, на этот раз в Арендал. За прошедшее время у них появлялись другие животные. Старшая дочка уже не помнила Снупси, а младшая, которой 6 лет, никогда не видела эту кошку.  

Долгие годы спустя. Кошка вернулась к хозяевам через 8 лет-1

Фото: facebook.com/magne.fyhn  

В определённый момент в службу защиты животных в Саннефьорде обратилась женщина. Она рассказала, что летом 2018 года обнаружила худую и измождённую кошку, которая постоянно приходит к определённому дому. Первое время она просто подкармливала животное, а затем ей посоветовали обратиться в специальную службу, где смогут найти хозяев питомца по чипу.  

Долгие годы спустя. Кошка вернулась к хозяевам через 8 лет-4

Фото: facebook.com/dbsandefjordlarvik  

Далее была проделана большая работа по поиску владельцев кошки. И семье в Арендале сообщили, что обнаружен их пропавший много лет назад питомец. Хозяева были очень удивлены и не сразу поняли, о ком идёт речь. Затем они вспомнили Снупси и обрадовались, что кто-то позаботился об их пропавшем давным-давно члене семьи.  

Долгие годы спустя. Кошка вернулась к хозяевам через 8 лет-7

Фото: Norsk Rikskringkasting / Magne Fyhn  

24 марта кошка была доставлена в её новый дом. Питомец тоже не сразу узнал своих хозяев, но постепенно одомашнивается и привыкает к новому месту жительства.  

В службе защиты животных уточнили, что с кошкой всё хорошо и проведённые на природе годы не повлияли на её здоровье.  

Около года назад произошла ещё одна удивительная история, связанная с дружбой между людьми и их питомцами. 

В США немецкая овчарка по кличке Рекс спасла своего 16-летнего хозяина от грабителей – здесь подробнее.  

# Человек и животные # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
«Меня даже несколько раз хотели побить на водоёме за то, что я отпускал рыбу»
28 марта 2019 11:07

«Меня даже несколько раз хотели побить на водоёме за то, что я отпускал рыбу»

Фантастика! Житель белорусской деревни кудахчет, как курица. Видеофакт
28 марта 2019 10:55

Фантастика! Житель белорусской деревни кудахчет, как курица. Видеофакт

Самая красивая девушка Беларуси показала любимые локации в Минске
28 марта 2019 10:35

Самая красивая девушка Беларуси показала любимые локации в Минске