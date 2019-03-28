Долгие годы спустя. Кошка вернулась к хозяевам через 8 лет

Новости Норвегии. В Норвегии кошка вернулась к хозяевам через восемь лет после пропажи.

Как сообщает Sandefjords Blad, в 2010 году семья переехала в Саннефьорд из Брюне, вместе с ними была кошка, которую они купили в начале года и назвали Снупси. Вскоре питомец исчез, и хотя животное искали, найти его не удалось. В итоге хозяева подумали, что кошка умерла.

Прожив в Саннефьорде семь лет, семья вновь переехала, на этот раз в Арендал. За прошедшее время у них появлялись другие животные. Старшая дочка уже не помнила Снупси, а младшая, которой 6 лет, никогда не видела эту кошку.