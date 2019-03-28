Долгие годы спустя. Кошка вернулась к хозяевам через 8 лет
Новости Норвегии. В Норвегии кошка вернулась к хозяевам через восемь лет после пропажи.
Как сообщает Sandefjords Blad, в 2010 году семья переехала в Саннефьорд из Брюне, вместе с ними была кошка, которую они купили в начале года и назвали Снупси. Вскоре питомец исчез, и хотя животное искали, найти его не удалось. В итоге хозяева подумали, что кошка умерла.
Прожив в Саннефьорде семь лет, семья вновь переехала, на этот раз в Арендал. За прошедшее время у них появлялись другие животные. Старшая дочка уже не помнила Снупси, а младшая, которой 6 лет, никогда не видела эту кошку.
Фото: facebook.com/magne.fyhn
В определённый момент в службу защиты животных в Саннефьорде обратилась женщина. Она рассказала, что летом 2018 года обнаружила худую и измождённую кошку, которая постоянно приходит к определённому дому. Первое время она просто подкармливала животное, а затем ей посоветовали обратиться в специальную службу, где смогут найти хозяев питомца по чипу.
Фото: facebook.com/dbsandefjordlarvik
Далее была проделана большая работа по поиску владельцев кошки. И семье в Арендале сообщили, что обнаружен их пропавший много лет назад питомец. Хозяева были очень удивлены и не сразу поняли, о ком идёт речь. Затем они вспомнили Снупси и обрадовались, что кто-то позаботился об их пропавшем давным-давно члене семьи.
Фото: Norsk Rikskringkasting / Magne Fyhn
24 марта кошка была доставлена в её новый дом. Питомец тоже не сразу узнал своих хозяев, но постепенно одомашнивается и привыкает к новому месту жительства.
В службе защиты животных уточнили, что с кошкой всё хорошо и проведённые на природе годы не повлияли на её здоровье.
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