Естественность, брошь и чистая обувь. Как выглядеть стильно всегда? 10 советов от Александра Васильева
Новости России. Выдающийся искусствовед и историк моды Александр Васильев хорошо известен благодаря популярной телепередаче «Модный приговор». Поскольку его советы по стилю не теряют своей актуальности, мы решили узнать 10 наиболее важных рекомендаций.
1. Не мода, а стиль.
«Мода создана для того, чтобы выйти из моды. Мода – для богатых бездельников, она направлена на забвение. А стиль – вечен!», – цитата из книги Васильева.
Александр советует не гнаться за современной модой, поскольку она слишком быстро меняется. Вместо этого лучше выбрать свой собственный стиль.
Например, Марк Цукерберг или Стив Джобс всем известны как богатые люди. Цукерберг может позволить себе любую одежду, но обычно ходит в какой-нибудь простенькой футболке, джинсах и кроссовках. Бесспорно, иногда он облачается в костюмы, но это уже правила этикета. Джобс всегда одевался в чёрную водолазку, синие джинсы и кроссовки. Хотя иногда это вызывало смешки, никто не станет отрицать, что у Стива был свой стиль.
2. Глаза и волосы.
«Ваш стиль – это ваш цвет глаз, цвет волос, ваша фигура», – сказал Васильев. Историк моды советует не забывать про цвет глаз и цвет волос, когда речь идёт о выборе одежды. Ведь порой лучше всего смотрится та одежда, которая подобрана под цвета носящего эту одежду.
3. Одеваться как все – не лучшая идея.
«Дело не в том, сколько денег вы потратили, чтобы выглядеть дорого, дело в том, сколько вкуса вы в это вложили». В данном случае следует обратить внимание на вторую часть цитаты. Александр рекомендует чем-то отличаться от других. Например, если все ходят в белых рубашках с галстуками, можно заменить галстук на бабочку. Даже маленькая деталь может заметно повлиять на общее впечатление.
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev
4. Не бойтесь спросить совета.
Васильев считает, что обращаться к стилисту – вполне обычное дело, ведь со стороны виднее. Кроме того, даже если человек имеет чувство стиля, бывает полезно послушать рекомендации профессионалов. Хотя бы в общеобразовательных целях. Кстати, в нынешнее время не обязательно «живьём» идти к стилисту и просить помочь, вполне можно изучать блоги профессионалов, в которых они делятся советами.
5. Не нужно ориентироваться на телеведущих.
Александр и сам телеведущий, поэтому здесь нет «камня в чужой огород». Свой совет историк моды объясняет просто: ведущие одеваются так, чтобы красиво выглядеть в кадре. Одежда нередко подбираться под интерьер студии и может быть попросту неудобной в обычной жизни.
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6. Не обращать внимание на гранж.
Васильев не поддерживает моду на «неряшливость». Искусствовед придерживается мнения, что рваные джинсы, отсутствие носков, мокрые волосы, татуаж – это нынче модно, но некрасиво. По его словам, у хаоса и моды есть своя эстетика, но это далеко не лучший выбор.
7. Брошь – это хорошо.
Александр одобряет броши и называет их приятным украшением. По его мнению, их можно носить даже несколько, но не стоит забывать о симметрии. Тем не менее к одежде, имеющей спортивный характер, брошь подойдёт не всегда, гораздо лучше она смотрится на платье.
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev
8. Опрятная обувь.
Для этого не требуется покупать обувь из самой последней коллекции. Достаточно следить, чтобы обувь не была выпачкана, не была порвана, ничего не отломалось и не отклеилось. С другой стороны, у Васильева трепетное отношение к обуви, и он является автором высказывания, что нельзя экономить на трёх вещах – обуви, парикмахере и нижнем белье.
9. Естественность.
Александр не поддерживает различные неестественные способы изменения своей внешности. По его словам, увеличение ресниц, губ, груди и так далее – пережиток прошлого. И лучше действительно высыпаться вместо того, чтобы создавать этот эффект искусственно при помощи макияжа.
10. Надо знать меру.
«Вульгарности намного легче подражать, чем хорошему вкусу. Хороший вкус – это знания, образование, ум». Васильев советует не перебарщивать с демонстрацией обнажённых участков тела. Например, глубокое декольте и мини-юбка – плохое сочетание. Если хочется продемонстрировать красивые ровные ноги, то лучше сосредоточиться на них. Показать плоский живот при помощи топика можно и в другой раз.