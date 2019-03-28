Естественность, брошь и чистая обувь. Как выглядеть стильно всегда? 10 советов от Александра Васильева

Новости России. Выдающийся искусствовед и историк моды Александр Васильев хорошо известен благодаря популярной телепередаче «Модный приговор». Поскольку его советы по стилю не теряют своей актуальности, мы решили узнать 10 наиболее важных рекомендаций.

1. Не мода, а стиль.

«Мода создана для того, чтобы выйти из моды. Мода – для богатых бездельников, она направлена на забвение. А стиль – вечен!», – цитата из книги Васильева.

Александр советует не гнаться за современной модой, поскольку она слишком быстро меняется. Вместо этого лучше выбрать свой собственный стиль.

Например, Марк Цукерберг или Стив Джобс всем известны как богатые люди. Цукерберг может позволить себе любую одежду, но обычно ходит в какой-нибудь простенькой футболке, джинсах и кроссовках. Бесспорно, иногда он облачается в костюмы, но это уже правила этикета. Джобс всегда одевался в чёрную водолазку, синие джинсы и кроссовки. Хотя иногда это вызывало смешки, никто не станет отрицать, что у Стива был свой стиль.

2. Глаза и волосы.

«Ваш стиль – это ваш цвет глаз, цвет волос, ваша фигура», – сказал Васильев. Историк моды советует не забывать про цвет глаз и цвет волос, когда речь идёт о выборе одежды. Ведь порой лучше всего смотрится та одежда, которая подобрана под цвета носящего эту одежду.

3. Одеваться как все – не лучшая идея.

«Дело не в том, сколько денег вы потратили, чтобы выглядеть дорого, дело в том, сколько вкуса вы в это вложили». В данном случае следует обратить внимание на вторую часть цитаты. Александр рекомендует чем-то отличаться от других. Например, если все ходят в белых рубашках с галстуками, можно заменить галстук на бабочку. Даже маленькая деталь может заметно повлиять на общее впечатление.